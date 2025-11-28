राजस्थान में इन दो लोकेशन्स पर हाउसिंग बोर्ड देगा घर, जयपुर के लिए भी गुड न्यूज

Rajasthan Housing Board Flats : हाउसिंग बोर्ड में में परियोजना समिति की 175वीं बैठक हुई. जिस में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रदेश की भजनलाल सरकार को दिसंबर में 2 वर्ष पूरे होने जा रहे है. 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही. हाउसिंग बोर्ड में इस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा. परियोजना समिति की बैठक में भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी गई. सरकार के दो साल पूरे होने पर दिसम्बर में इन योजनाओं में पंजीकरण शुरू होगा. इसके साथ ही जयपुर के सेक्टर 22 प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक केंद्र बनाएगा.

बैठक में अरावली विहार योजना, भिवाड़ी में उच्च आय वर्ग (S+8) के 32 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाने का निर्णय लिया गया है , जिससे अलवर, भिवाड़ी, तिजारा एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा. इसी प्रकार मण्डल की डीटीओ हनुमानगढ़ योजना में मध्यम आय वर्ग–A के 160 (G+3) फ्लैट्स के लिए भी मण्डल अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं समीपस्थ क्षेत्रों के मध्यम आय वर्ग के लोगों को आधुनिक फ्लैट उपलब्ध हो सकेगा. यह दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण दिसंबर माह में शुरू किया जाएगा. .

इसके साथ ही सेक्टर–22 प्रताप नगर, जयपुर में प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी अनुमोदित किया गया, जिससे योजना के आवंटियों सहित आमजन को एक महत्वपूर्ण सामुदायिक सुविधा उपलब्ध होगी. यह केंद्र प्रताप नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी आय वर्ग के निवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. इसका निर्माण कार्य जनवरी माह में शुरू किया जाएगा.

हाउसिंग बोर्ड के सभी रिकॉर्ड होगें डिजिटलाइज़

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि की अध्यक्षता में हुई परियोजना समिति की में रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए है. रिकॉर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान आवासन मंडल के सभी अभिलेखों (Records) को चरणबद्ध तरीके से पूर्णत: डिजिटाइज करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड से लेकर वर्तमान योजनाओं से जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित किया जाए, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़े.

