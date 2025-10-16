Zee Rajasthan
Rajasthan Gold Rate: आपके लॉकर में रखा सोना अब कितने का हो चुका है, इस साल तो आपकी हो रही बल्ले-बल्ले

Today Gold Silver Rate: राजस्थान के हर घर में सोना न केवल धन का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी। शादी-ब्याह के रिवाज में सोना-चांदी चढ़ाना तो परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इस साल त्योहारों की पूर्व संध्या पर सोने के भावों ने सभी को चौंका दिया है। क्या आपने चेक किया कि आपके लॉकर में जमा सोना आज कितने का हो गया?

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 16, 2025, 02:47 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 02:47 PM IST

Rajasthan Gold Rate: आपके लॉकर में रखा सोना अब कितने का हो चुका है, इस साल तो आपकी हो रही बल्ले-बल्ले

Rajasthan Today Gold Rate: राजस्थान के हर घर में सोना-चांदी न केवल धन का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा भी. शादी-ब्याह के मौसम में तो यह रिवाज और भी चमक उठता है, जहां परिवार अपनी हैसियत के अनुसार बेटी-बेटे को सोने-चांदी के आभूषण भेंट करते हैं. लेकिन इस बार धनतेरस और दिवाली की पूर्व संध्या पर सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा कि आपके लॉकर में जमा सोना-चांदी आज कितने का हो गया है? हालिया बाजार भावों के अनुसार,

सोने का दाम ( 24 कैरेट सोना: ₹136,377 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना: ₹125,640 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना: ₹102,797 प्रति 10 ग्राम) रुपये पहुंच गया है, जबकि चांदी (प्रति 10 ग्राम चांदी की कीमत: ₹1,723.04, प्रति 100 ग्राम चांदी की कीमत: ₹17,230.45, प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत: ₹172,304) रुपये से ऊपर ट्रेड कर रही है. यह उछाल निवेशकों और परिवारों के लिए खुशी का सबब बन गया है.


रिवाजों में सोने-चांदी की चमक

राजस्थान में शादियों का सीजन चल रहा है, और यहां सोना-चांदी चढ़ाने का रिवाज सदियों पुराना है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों में गहनों की दुकानें गुलजार हैं. एक औसत परिवार शादी में 20-50 ग्राम सोना और 500 ग्राम से 1 किलो चांदी उपहार के रूप में देता है. लेकिन वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें बढ़ने से पुराने गहनों का मूल्य दोगुना हो गया है. उदाहरण के लिए, अगर आपके लॉकर में 100 ग्राम सोना है, तो इसका वर्तमान मूल्य लगभग 1.29 लाख रुपये है. इसी तरह, 2 किलो चांदी का मूल्य 3.78 लाख रुपये तक पहुंच गया. विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि अमेरिकी ब्याज दरों में कमी और भारत में त्योहारों की मांग से प्रेरित है.

बाजार भाव और निवेश का फायदा

16 अक्टूबर 2025 को जयपुर में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,16,734 रुपये रहा, जबकि चांदी 189 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गई. पिछले एक साल में सोने ने 25% की वृद्धि दर्ज की, तो चांदी ने 40%. राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, राज्य में 50 लाख परिवारों के पास औसतन 200 ग्राम सोना जमा है, जिसका कुल मूल्य 2.58 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया. कई परिवार अब पुराने गहनों को बेचकर लाभ उठा रहे हैं. हालांकि, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि त्योहारों में खरीदारी से पहले हॉलमार्क चेक करें.

त्योहारों का असर और सावधानियां

दिवाली-धनतेरस पर बाजार चमक रहा है, लेकिन बढ़ते भावों से मध्यम वर्ग पर बोझ भी. फिर भी, लॉकर में जमा धन का मूल्य बढ़ना हर परिवार के लिए सकारात्मक है. वित्तीय सलाहकार रमेश शर्मा कहते हैं, "सोना सुरक्षित निवेश है, लेकिन विविधीकरण जरूरी." कुल मिलाकर, राजस्थान के परिवारों के लिए यह समय खुशी और समृद्धि का है—आपका लॉकर भी चमक रहा होगा!

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

