SIR Form Latest Update: राजस्थान में कैसे भरें SIR फॉर्म, नए मतदाता ध्यान दें... यहां जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

SIR Form update: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राजस्थान सहित 12 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में जिन मतदाताओं का नाम छूट गया या सुधार करना है, उनके लिए यह आखिरी मौका है. अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी. इसके बाद कोई नया नाम या सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा.

SIR फॉर्म क्या है और क्यों जरूरी?

SIR यानी Special Intensive Revision. BLO के घर-घर सर्वे में छूट गए या नई उम्र (18 साल पूरे होने वाले) युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने और पुराने मतदाताओं का नाम, पता, फोटो सुधारने की खास प्रक्रिया है.

कौन भर सकता है SIR फॉर्म?

1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरे करने वाले नए मतदाता

नाम कट गया हो या गलत लिखा हो

पता बदला हो (शादी के बाद लड़कियों के लिए भी)

फोटो पुराना या गायब हो

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आधार कार्ड (ऑप्शनल, लेकिन तेज प्रोसेसिंग के लिए बेहतर)

आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट, पासपोर्ट

पता प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड, हाल की)

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें (स्टेप-बाय-स्टेप)

वेबसाइट पर जाएं → voters.eci.gov.in

“New Registration” या “Already Enrolled” चुनें

EPIC नंबर डालें या नया रजिस्ट्रेशन करें

सारी डिटेल्स भरें → फोटो अपलोड करें

जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

ई-साइन (OTP से) करें → सबमिट

रिफरेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें

राजस्थान में डेडलाइन

अधिकांश जिलों में SIR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2025 तक है

कुछ जगहों पर 10-15 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती है (अपने जिले की CEO वेबसाइट चेक करें)

नाम चेक करने का तरीका

voters.eci.gov.in → “Search Your Name”

या हेल्पलाइन 1950 (STD कोड लगाकर) कॉल करें

ECI Voter App डाउनलोड करें → “Book a Call with BLO” भी कर सकते हैं

अगर आपका या परिवार के किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो अभी तुरंत SIR फॉर्म भर दें. 7 फरवरी 2026 के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा.

