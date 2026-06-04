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अनु मीणा आत्महत्या मामले में पति गौतम मीणा गिरफ्तार, मोबाइल-चैट और डिजिटल एविडेंस की जांच तेज

Jaipur News: जयपुर में चर्चित अनु मीणा आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मृतका के पति गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 04, 2026, 08:50 PM|Updated: Jun 04, 2026, 08:50 PM
अनु मीणा आत्महत्या मामले में पति गौतम मीणा गिरफ्तार, मोबाइल-चैट और डिजिटल एविडेंस की जांच तेज
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में चर्चित अनु मीणा आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मृतका के पति गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. अनु मीणा के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के 21 दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है. आरोपी गौतम मीणा राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) में इंजीनियर था.

मामले की जांच कर रहे मानसरोवर एसीपी आदित्य काकड़े के नेतृत्व में पुलिस टीम पिछले कई दिनों से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि गौतम मीणा की गिरफ्तारी के लिए पिछले 15 दिनों से लगातार पुलिस टीमें काम कर रही थीं. जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है.

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पूछताछ के दौरान आरोपी गौतम मीणा ने पत्नी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने की घटनाओं को स्वीकार किया है. हालांकि पुलिस अभी उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि आत्महत्या प्रकरण से जुड़े मोबाइल फोन, चैट, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है.

जांच के दौरान सामने आने वाले नए तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी में आया है कि फरारी के दौरान गौतम मीणा वृन्दावन जैसे धार्मिक स्थल भी पहुंचा था. अनु मीणा के परिजनों ने 15 मई को मुहाना थाने में FIR दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गौतम मीणा द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिए जाने से तंग आकर अनु ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया.

परिजनों का आरोप था कि शादी के बाद से ही अनु मीणा को प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. डिजिटल एविडेंस की जांच रिपोर्ट और पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर केस में अन्य धाराएं जोड़ने या अतिरिक्त कार्रवाई करने पर भी विचार किया जाएगा.

फिलहाल गौतम मीणा को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेने की प्रक्रिया की जा रही है. पिछले 15 दिनों से पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई थीं. मामले से जुड़े सभी डिजिटल एविडेंस का विश्लेषण किया जा रहा है. पूछताछ में सामने आने वाले नए तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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