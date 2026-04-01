7 साल बाद फिर IAS को मिली जैसलमेर की कमान! अनुपमा जोरवाल बनीं ‘रिपीट कलेक्टर’

Jaipur News: जयपुर से सामने आई एक अहम प्रशासनिक खबर के तहत राजस्थान में आईएएस तबादलों के बीच एक दिलचस्प मामला चर्चा में है. 7 साल बाद जैसलमेर में ‘रिटर्न पोस्टिंग’ देखने को मिली है, जहां आईएएस अधिकारी अनुपमा जोरवाल को एक बार फिर जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. किसी एक ही जिले में दोबारा कलेक्टर बनना प्रशासनिक सिस्टम में बेहद कम देखने को मिलता है, इसलिए यह नियुक्ति खास चर्चा का विषय बनी हुई है.

अनुपमा जोरवाल इससे पहले भी जैसलमेर की कलेक्टर रह चुकी हैं. उनका पहला कार्यकाल अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक रहा था, जो करीब तीन महीने का ही था. अब एक बार फिर उन्हें उसी जिले की कमान सौंपी गई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में ‘रीपीट कलेक्टर’ के रूप में उनकी नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

राजस्थान में एक ही जिले में दोबारा कलेक्टर बनने के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं. यही कारण है कि अनुपमा जोरवाल की यह ‘रिटर्न पोस्टिंग’ विशेष मानी जा रही है. आमतौर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला अलग-अलग जिलों में किया जाता है, जिससे वे विविध प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर सकें. ऐसे में किसी अधिकारी का उसी जिले में दोबारा कलेक्टर बनना एक दुर्लभ स्थिति मानी जाती है.

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हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान में किसी अधिकारी को एक ही जिले में दो बार कलेक्टर बनने का मौका मिला हो. इससे पहले आईएएस विकास सीताराम भाले भी दो बार बांसवाड़ा जिले के कलेक्टर रह चुके हैं. उनका पहला कार्यकाल मई 2006 से फरवरी 2008 तक चला था, जबकि दूसरा कार्यकाल अक्टूबर 2008 से जनवरी 2009 तक रहा. यह उदाहरण भी प्रदेश में ‘रीपीट कलेक्ट्री’ के गिने-चुने मामलों में शामिल है.

अनुपमा जोरवाल की वापसी को लेकर यह भी माना जा रहा है कि उनके पिछले अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने दूसरे कार्यकाल में जैसलमेर जिले के प्रशासन को किस तरह आगे बढ़ाती हैं और किन प्राथमिकताओं पर काम करती हैं.

राजस्थान में ‘रीपीट कलेक्टर’ की यह नियुक्ति न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी दर्शाती है कि प्रदेश में अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों को दोबारा जिम्मेदारी दी जा रही है.

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