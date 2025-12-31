Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

New Year में इन IAS-IPS और IFS को प्रमोशन का गिफ्ट, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan IAS and IFS Promotions 2026: नए साल 2026 पर IAS और भारतीय वन सेवा IFS के अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिला है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 31, 2025, 08:11 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 08:11 PM IST

Trending Photos

NEW YEAR पर राजस्थान के इस गांव में सबसे पहले दिखेंगी सूरज की किरणें, जानें वजह
5 Photos
New Year 2026

NEW YEAR पर राजस्थान के इस गांव में सबसे पहले दिखेंगी सूरज की किरणें, जानें वजह

इन मंदिरों में दर्शन कर करें नए साल की शुरुआत राजस्थान के लोग, साल भर मिलेंगी खुशियां!
8 Photos
Happy New Year 2026

इन मंदिरों में दर्शन कर करें नए साल की शुरुआत राजस्थान के लोग, साल भर मिलेंगी खुशियां!

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?
7 Photos
do you know

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?

New Year में इन IAS-IPS और IFS को प्रमोशन का गिफ्ट, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan IAS and IFS Promotions 2026: नए साल 2026 पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिला है. विभिन्न बैचों के अफसरों को कनिष्ठ से वरिष्ठ पद और सचिव या प्रमुख सचिव के पदों पर प्रमोट किया गया है.

2022 बैच के IAS यक्ष चौधरी, प्रीतम कुमार, यशार्थ शेखर, डॉ. अंशु प्रिया, सक्षम गोयल, दिव्यांश सिंह, श्रद्धा गोमे, मोहित कासनिया, भैसारे शुभम अशोक, सोनिका कुमारी, श्रेष्ठाश्री का चारू का कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में प्रमोशन किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में प्रमोट हुए. जिसमें 2017 बैच के 10 IAS उत्सव कौशल, डॉ. गौरव सैनी, श्वेता चौहान, अवधेश मीणा, देवेन्द्र कुमार, सुशील कुमार, अक्षय गोदारा, श्रीनिधि बी टी, डॉ. सौम्या झा, डॉ. महेन्द्र खड़गावत का वरिष्ठ वेतन शृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन शृंखला में प्रमोशन हुआ.

2001 बैच के नवीन जैन और केके पाठक को प्रमुख सचिव पद पर प्रमोट किया गया. 2010 बैच के 11 IAS अफसर को सचिव पद पर प्रमोट किया गया. प्रकाश राजपुरोहित को प्रोफार्मा प्रमोशन मिला. प्रकाश राजपुरोहित केंद्र में होने से प्रोफार्मा प्रमोशन मिला. IAS डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी का सचिव पद पर प्रमोशन हुआ. इन्द्रजीत सिंह को प्रोफार्मा प्रमोशन मिला. IAS नेहा गिरि, विश्व मोहन शर्मा, कन्हैया लाल स्वामी, नलिनी कठोतिया, राजेन्द्र विजय,शक्ति सिंह राठौड़, प्रज्ञा केवलरमानी, महावीर प्रसाद का सचिव पद पर प्रमोशन हुआ.

2012 बैच के 12 IFS अफसरो का प्रमोशन हुआ. चयन वेतन श्रृंखला से वन संरक्षक वेतन श्रृंखला में प्रमोट हुए. डॉ. कविता सिंह, अजय चित्तौड़ा, अशोक कुमार महरिया, हरि किशन सारस्वत, देवेन्द्र प्रताप जागावत, संजय प्रकाश भादू, रमेश कुमार मालपानी, राजेन्द्र कुमार हुड्डा, महेन्द्र कुमार शर्मा, सुदर्शन शर्मा, मुकेश सैनी प्रमोट हुए.

2013 बैच के 3 IFS को प्रमोट किया गया. IFS सविता दहिया, हेमन्त सिंह और अजीत उचोई प्रमोट हुए. कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोट हुए.

2013 बैच के 22 IAS का कनिष्ठ से चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ. 2013 बैच के आशीष गुप्ता (प्रोफार्मा पदोन्नति), IAS नथमल डिडेल, नम्रता वृष्णि, काना राम, अंशदीप (प्रोफार्मा पदोन्नति), आलोक रंजन, निकया गोहाएन, अरविन्द कुमार पोसवाल, डॉ. प्रदीप. के. गवांडे, महावीर प्रसाद मीणा, खजान सिंह,डॉ. रश्मि शर्मा,लक्ष्मी नारायण मंत्री, इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल डॉ. मनीषा अरोड़ा, पुष्पा सत्यानी, पुखराज सेन, श्रुति भारद्वाज, अरूण कुमार पुरोहित, मुकुल शर्मा, अजय सिंह राठौड़ का कनिष्ठ से चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोशन हुआ.

राजस्थान के IPS अधिकारियों को वर्तमान वेतनमान से उच्चतर पदों और वेतनमान में प्रमोट किया गया. इस प्रमोशन सूची में विभिन्न बैचों के अधिकारियों को ADG, IG, DIG और चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है. 2001 बैच के IPS अधिकारी प्रफुल्ल कुमार को ADG वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया. एच. जी. राघवेन्द्र सुहासा को IG वेतन श्रृंखला से ADG (लेवल-15) वेतन में प्रमोट किया गया.

2008 बैच के IPS अधिकारी DIG वेतन श्रृंखला से IG (लेवल-14) में पदोन्नत हुए. लवली कटियार, डॉ. प्रीति चन्द्रा, राहुल कोटोकी, डॉ. विकास पाठक, डॉ. राहुल जैन, ओम प्रकाश-II, राजेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद गोयल, कालू राम रावत प्रमोट हुए. 2012 बैच के IPS अधिकारी चयन वेतन श्रृंखला से DIG (लेवल-13A) में प्रमोट हुए. राशी डोगरा कुडी, ममता गुप्ता, पूजा अवाना, आदर्श सिधू, डॉ. किरन कैंग सिद्ध, जय यादव, अभिजीत सिंह, शांतनु कुमार सिंह, देवेन्द्र कुमार बिश्रोई, विनीत कुमार बंसल, नारायण टोगस इसमें शामिल हैं.

2013 बैच के IPS अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला (लेवल-13) में प्रमोट हुए. तेजस्वनी गौतम, चूनाराम जाट, मनीष त्रिपाठी, सुधीर जोशी, राज कुमार चौधरी, सुरेन्द्र सिंह, संजीव नैन, नरेंद्र सिंह, योगेश गोयल प्रमोट हुए. 2017 बैच के IPS अधिकारी राजर्षि राज वर्मा, शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया, वन्दिता राणा को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में पदोन्नति मिली. 2022 बैच के IPS अधिकारी उषा यादव, विनय कुमार डी.एच., पंकज यादव, आदित्य काकडे, विशाल जांगिड़, शिवानी वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हुए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news