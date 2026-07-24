/कौन हैं नरेश पाल गंगवार? जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी, Education Department में अहम पोस्टिंग

IAS Transfer: केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में नया सचिव नियुक्त किया है. राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार अब इस महत्वपूर्ण विभाग की कमान संभालेंगे. वे विनीत जोशी का स्थान लेंगे, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया गया है. यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब देश में शिक्षा व्यवस्था और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं.



नरेश पाल गंगवार का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक, कम्युनिकेशन एंड रडार में एमटेक और अर्थशास्त्र (Economics) में एमए की डिग्री हासिल की है. उन्होंने 1993 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी बने.

Add Zee News as a Preferred Source



राजस्थान में अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान गंगवार कई महत्वपूर्ण जिलों के जिला कलेक्टर रहे. उन्होंने टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जोधपुर और भरतपुर जैसे जिलों में कलेक्टर के रूप में सेवाएं दीं. इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार में कई अहम प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी भी निभाई.



नरेश पाल गंगवार को शिक्षा क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव है. साल 2014 में उन्हें राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया था, जहां उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया. शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें अब केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है.



करीब ढाई दशक तक राजस्थान सरकार में सेवाएं देने के बाद दिसंबर 2020 में उनकी प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार में हुई, जहां उन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया. बाद में जनवरी 2022 में वे इसी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने. अगस्त 2025 में उन्हें पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था. अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है.



प्रशासनिक अनुभव, शिक्षा क्षेत्र की समझ और विभिन्न मंत्रालयों में कार्य करने का अनुभव नरेश पाल गंगवार को देश के उच्च शिक्षा तंत्र में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों की सूची में शामिल करता है. अब उनकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की होगी.

खबर अपडेट की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!