IAS अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति IAS आशीष मोदी के खिलाफ दर्ज कराई FIR, लगाए गंभीर आरोप

Jaipur News: 2014 बैच की IAS अधिकारी भारती दीक्षित द्वारा अपने पति और उसी बैच के IAS अधिकारी आशीष तहत दर्ज कराई. FIR का खुलासा मोदी के खिलाफ गंभीर आरोपों के हुआ. जयपुर सिटी थाना SMS में दर्ज इस प्राथमिकी ने प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में भूचाल ला दिया है.



सात नवंबर को दर्ज FIR में भारती दीक्षित ने आशीष मोदी पर मानसिक और शारीरिक हिंसा, जान का भय उत्पन्न करने, बंधक बनाकर रखने, धमकी देने, सरकारी डेटा की अवैध पहुंच, फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हैकिंग, घर में कैमरों के जरिए निगरानी रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. दोक्षित का आरोप है कि आशीष मोदी ने उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर अवस्था का फायदा उठाकर विवाह जाल में फंसाया और उसके बाद लगातार डराया धमकाया. उन्होंने कहा कि आरोपी ने गुंडा तत्वों और शराब के नशे में कई बार उन्हें धमकाया और घर में कैमरे लगाकर उनकी निगरानी की.



'बड़े सूटकेस' और 'शूटरों' का जिक्र

FIR के अनुसार 15 अक्टूबर 2025 की सुबह भारती अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थीं, तभी आशीष मोदी उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी में जबरन बैठाकर SMS स्टेडियम के पास ले गए. वहां ड्राइवर बदला गया और ड्राइवर की जगह सुरेंद्र विश्नोई को बैठाया गया, जिसके पास हथियार होने की बात भी शिकायत में लिखी गई है. भारती के अनुसार, मासूम बच्ची की चिंता के बीच उन्हें गाड़ी के चाइल्ड लॉक लगाकर शहर में लगभग डेढ़ घंटे तक घुमाया गया और फिर एक मकान की तीसरी मंजिल पर ले जाकर बंद कर दिया गया. वहां उन्हें लगातार धमकाया गया, 'बड़े सूटकेस' और 'शूटरों' का जिक्र किया गया, जिससे उनके मन में भय की स्थिति उत्पन्न हुई.

पिता और परिवार को खत्म कर देने की धमकियां

भारती ने FIR में आरोप लगाया कि आशीष मोदी ने उनके पिता और परिवार को खत्म कर देने की धमकियां दीं. दीक्षित के फोन में गोपनीय सरकारी फाइलें थीं, जिन तक पहुंचने के लिए उनके फोन को दो अन्य डिवाइसों से जोड़ने का प्रयास किया गया. उन्होंने घर के चार्जर में छिपा कैमरा मिलने का भी उल्लेख किया है. पुलिस ने BNS की धारा 85, 308(2), 127(2), 140(3), 61(2) सहित आईटी एक्ट की धारा 66, 66C, 66D के तहत मामला दर्ज कर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध श्रीमन लाल मीणा को जांच सौंपी है. भारती ने सुरक्षा के साथ अपने सरकारी आवास में आशीष मोदी के प्रवेश पर रोक की मांग की है.



बिहार चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं आशीष मोदी

FIR के सार्वजनिक होने से कुछ घंटे पहले सुबह सेक्रेटरीज बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को 'सार्वजनिक जीवन में बेहतर आचरण रखने' की नसीहत दी थी और संकेत किया था कि राज्य की नौकरशाही में जल्द बड़ा धमाका हो सकता है. शाम तक उनकी बात सच साबित हो गई और FIR सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में तीखी चर्चा शुरू हो गई. आशीष मोदी इस समय बिहार चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं.

