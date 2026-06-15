/कौन हैं IAS Ravindra Kumar Mandar? जिन्होंने अम्मा को थैले में रखकर दे दिए 22 हजार रुपये, जानें राजस्थान के क्या है नाता

IAS Ravindra Kumar Mandar: गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है. 78 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला अपनी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या लेकर कलक्ट्रेट पहुंची थीं. महिला ने डीएम को बताया कि पति की मृत्यु के बाद वह अकेली जीवन यापन कर रही हैं और कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं.

महिला की आपबीती सुनकर डीएम भावुक हो गए और उन्होंने अपनी परीक्षा ड्यूटी से प्राप्त 22 हजार रुपये का मानदेय महिला के थैले में रख दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग डीएम की संवेदनशीलता की सराहना कर रहे हैं.

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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर एक बार फिर अपनी मानवीय सोच और संवेदनशील कार्यशैली को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में डीएम मंदर एक बुजुर्ग महिला की मदद करते दिखाई दे रहे हैं. उनका यह कदम लोगों के बीच प्रशंसा का विषय बन गया है.

पेंशन न मिलने से परेशान थी बुजुर्ग महिला

जानकारी के अनुसार, 78 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला अपनी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या लेकर कलक्ट्रेट पहुंची थीं. महिला ने डीएम को बताया कि उनकी उम्र काफी हो चुकी है और पति के निधन के बाद उनका जीवन बेहद कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है. महिला ने कहा कि उनके बच्चों ने उनका छोटा सा घर भी बेच दिया, जिसके बाद वह किराए के कमरे में अकेली रहने को मजबूर हैं.

महिला ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद से उनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं बचा है. राशन कार्ड होने के बावजूद रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में वृद्धावस्था पेंशन ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी, लेकिन कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं.

अम्मा की व्यथा सुन भावुक हुए डीएम

बुजुर्ग महिला की पूरी बात सुनने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर भावुक हो गए. उन्होंने महिला की समस्या का समाधान कराने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही तत्काल मानवीय मदद भी प्रदान की. डीएम ने अपनी परीक्षा ड्यूटी से प्राप्त 22 हजार रुपये का मानदेय महिला के थैले में रख दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि डीएम महिला को आर्थिक सहायता देते समय भावुक नजर आ रहे हैं. वहीं महिला भी उनकी इस मदद से बेहद भावुक हो गईं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

डीएम रविंद्र कुमार मंदर द्वारा की गई इस मदद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी संवेदनशीलता और जरूरतमंदों के प्रति सकारात्मक सोच की जमकर सराहना कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे प्रशासनिक सेवा में मानवीय मूल्यों का बेहतरीन उदाहरण बताया है.

कौन हैं रविंद्र कुमार मंदर?