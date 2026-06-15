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कौन हैं IAS Ravindra Kumar Mandar? जिन्होंने अम्मा को थैले में रखकर दे दिए 22 हजार रुपये, जानें राजस्थान के क्या है नाता

Ravindra Kumar Mandar Biography: आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार मंदर इन दिनों गाजियाबाद के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. वर्ष 2013 बैच के इस अधिकारी ने अपनी संवेदनशील कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण से अलग पहचान बनाई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 15, 2026, 02:13 PM|Updated: Jun 15, 2026, 02:13 PM
कौन हैं IAS Ravindra Kumar Mandar? जिन्होंने अम्मा को थैले में रखकर दे दिए 22 हजार रुपये, जानें राजस्थान के क्या है नाता
Image Credit: IAS Ravindra Kumar Mandar

IAS Ravindra Kumar Mandar: गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है. 78 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला अपनी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या लेकर कलक्ट्रेट पहुंची थीं. महिला ने डीएम को बताया कि पति की मृत्यु के बाद वह अकेली जीवन यापन कर रही हैं और कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं.

महिला की आपबीती सुनकर डीएम भावुक हो गए और उन्होंने अपनी परीक्षा ड्यूटी से प्राप्त 22 हजार रुपये का मानदेय महिला के थैले में रख दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग डीएम की संवेदनशीलता की सराहना कर रहे हैं.

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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर एक बार फिर अपनी मानवीय सोच और संवेदनशील कार्यशैली को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में डीएम मंदर एक बुजुर्ग महिला की मदद करते दिखाई दे रहे हैं. उनका यह कदम लोगों के बीच प्रशंसा का विषय बन गया है.

पेंशन न मिलने से परेशान थी बुजुर्ग महिला

जानकारी के अनुसार, 78 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला अपनी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या लेकर कलक्ट्रेट पहुंची थीं. महिला ने डीएम को बताया कि उनकी उम्र काफी हो चुकी है और पति के निधन के बाद उनका जीवन बेहद कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है. महिला ने कहा कि उनके बच्चों ने उनका छोटा सा घर भी बेच दिया, जिसके बाद वह किराए के कमरे में अकेली रहने को मजबूर हैं.

महिला ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद से उनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं बचा है. राशन कार्ड होने के बावजूद रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में वृद्धावस्था पेंशन ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी, लेकिन कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं.

अम्मा की व्यथा सुन भावुक हुए डीएम

बुजुर्ग महिला की पूरी बात सुनने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर भावुक हो गए. उन्होंने महिला की समस्या का समाधान कराने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही तत्काल मानवीय मदद भी प्रदान की. डीएम ने अपनी परीक्षा ड्यूटी से प्राप्त 22 हजार रुपये का मानदेय महिला के थैले में रख दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि डीएम महिला को आर्थिक सहायता देते समय भावुक नजर आ रहे हैं. वहीं महिला भी उनकी इस मदद से बेहद भावुक हो गईं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

डीएम रविंद्र कुमार मंदर द्वारा की गई इस मदद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी संवेदनशीलता और जरूरतमंदों के प्रति सकारात्मक सोच की जमकर सराहना कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे प्रशासनिक सेवा में मानवीय मूल्यों का बेहतरीन उदाहरण बताया है.

कौन हैं रविंद्र कुमार मंदर?

रविंद्र कुमार मंदर मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं. उनका जन्म वर्ष 1988 में हुआ था. वह वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. अपनी कार्यशैली, जनता से सीधे संवाद और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की वजह से वे अक्सर चर्चा में रहते हैं. गाजियाबाद में भी उनकी पहचान एक संवेदनशील और सक्रिय अधिकारी के रूप में बनी हुई है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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