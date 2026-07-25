/IAS डॉ. समित शर्मा की पहल से अब हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र, 80% तक सस्ती मिलेंगी दवाएं

Jaipur News : चिकित्सा विभाग के बाद अब सहकारिता विभाग जन औषधि केंद्र खोला है. जयपुर में आज हर जिले में एक एक औषधी केंद्र खोले जाएंगे. इन औषधि केंद्रों पर मार्केट रेट से बहुत सस्ते दामों पर दवा मिलेगी. आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने औषधी केंद्र का उद्घाटन किया.

जेनरिक दवाओं के जनक फिर चर्चा में

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राजस्थान जेनरिक दवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है. अब चिकित्सा विभाग के बाद सहकारिता विभाग ने जेनरिक दवाओं को और गति दे रहा है. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के चरक भवन में कॉनफैड ने जेनरिक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला. इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने किया. यह एसएमएस अस्पताल में यह दूसरा केंद्र है. इस दौरान मुरलीधर मोहोल का कहना था कि जेनेरिक दवा बाजार रेट से सस्ती और गुणवत्ता युक्त होगी.हर जिले में एक जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे.सरकारी अस्पताल या जिला उपभोक्ता भंडार में ये केंद्र खुलेंगे.

'निःशुल्क दवा योजना' के जनक डॉ.समित शर्मा

राजस्थान में जेनरिक दवाओं और विशेष रूप से 'निःशुल्क दवा योजना' के जनक और सूत्रधार आईएएस डॉ.समित शर्मा माने जाते हैं. उन्होंने ही वर्ष 2011 में राज्य के सरकारी अस्पतालों में आम जनता को मुफ्त और सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की इस क्रांतिकारी पहल को लागू किया था. लेकिन अब इस पहल को समित शर्मा और आगे बढ़ा रहे है. अब चिकित्सा विभाग के बाद सहकारिता विभाग भी जन औषधि केंद्र खोले जा रहे है. इस कदम से जेनेरिक दवाओं का ग्राफ और बढ़ेगा. सहकारिता सचिव-रजिस्ट्रार डॉ.समित शर्मा का कहना है जेनेरिक दवाओं की रेट्स के साथ साथ इनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में अंतर

जेनरिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो किसी ब्रांडेड दवा के फॉर्मूले का पेटेंट समाप्त होने के बाद बनाई जाती हैं. ये ब्रांडेड दवाओं के समान ही सुरक्षित, असरदार और गुणवत्ता वाली होती हैं. लेकिन उनकी तुलना में 50-80% तक सस्ती होती है. ब्रांडेड दवाएं एक विशेष ट्रेडमार्क नाम से बेची जाती हैं. वहीं, जेनरिक दवाएं अपने असली फॉर्मूले या सॉल्ट के नाम से बेची जाती हैं. ब्रांडेड कंपनियों को दवा की खोज और मार्केटिंग पर बहुत खर्च करना पड़ता है, इसलिए वे महंगी होती हैं. जेनरिक दवाएं सीधे सॉल्ट आधारित होती हैं. इसलिए ये बहुत सस्ती होती हैं.कंपनी और पैकिंग अलग होने के कारण इनका रंग या आकार ब्रांडेड दवा से अलग हो सकता है,लेकिन शरीर पर असर बिल्कुल समान होता है.

दवाओं की संख्या भी बढ़ेगी

कॉनफैड के मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की संख्या लगभग 690 है, जो अब बढ़कर 2 हजार तक पहुंचेगी. यानी अब अधिकतर दवा सहकारिता के औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होगी.इसके साथ साथ सर्जिकल आईटम भी सस्ती दर पर मिलेंगे.