Published:Mar 10, 2026, 02:02 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 02:02 PM IST

IAS इलेवन की शानदार जीत, विधायक एकादश को 9 विकेट से हराकर जीता फाइनल

IAS Eleven vs Vidhayak Eleven Match: विधायक एकादश और आईएएस इलेवन के बीच देर रात तक खेले गए फाइनल मुकाबले में आईएएस इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया. मुकाबला रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया.

फाइनल में विधायक एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 122 रन बनाए. विधायक एकादश की ओर से कप्तान और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से 59 रन की दमदार पारी खेली.

वहीं पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी तेजतर्रार अंदाज में 20 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए. आईएएस इलेवन की ओर से गेंदबाजी में डीसीपी साऊथ IPS राजर्षि राज ने 2 विकेट लेकर टीम को अहम सफलता दिलाई. ये टूर्नामेंट विधानसभा बजट सत्र के आखिर में हर साल एक परंपरा के तौर पर खेला जाता है. जिसके फाइनल मुकाबले में विधायकों की टीम को IAS इलेवन ने 9 विकेट से हराया.

123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आईएएस इलेवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. टीम की जीत में IPS पंकज चौधरी ने शानदार अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 30 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 55 रन बनाए. वहीं राष्ट्रदीप यादव ने भी 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 40 रन की तेज पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई.

टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूर्व खेल मंत्री विधायक अशोक चांदना को बेस्ट बल्लेबाज, राष्ट्रदीप सिंह यादव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया. फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए IPS पंकज चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

