IAS वी. श्रीनिवास को मिला राजस्थान CS का जिम्मा, केंद्र ने जारी किए आदेश

Rajasthan News: केंद्र सरकार ने 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी वी. श्रीनिवास को राजधानी दिल्ली से राजस्थान वापस भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं. 1989 बैच के IAS वी. श्रीनिवास के राजस्थान लौटने के आदेश जारी हो गए हैं. केंद्र सरकार ने IAS वी. श्रीनिवास को रिलीव कर दिया है.

केंद्र सरकार ने CS के लिए फिर से दिल्ली डेपुटेशन पर चल रहे IAS अफसर को राजस्थान भेजा है. वहीं राजस्थान के CS सुधांश पंत को दिल्ली बुलाया गया है. वी. श्रीनिवास को सुधांश पंत की जगह भेजा गया है. केंद्र के आदेश के बाद अब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी.

IAS वी. श्रीनिवास को मुख्य सचिव बनाने के राज्य सरकार आदेश जारी करेगी. CS सुधांश पंत के केंद्र जाने के आदेश के बाद तलाश शुरू हो गई थी. IAS वी. श्रीनिवास सितंबर 2026 में सेवानिवृत होंगे. दिसंबर 2018 में वी. श्रीनिवास दिल्ली चले गए थे.

गहलोत सरकार के पदभार संभालने से पहले ही वे केंद्र में चले गए थे. वर्तमान में सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव हैं. वी.श्रीनिवास PMO की पसंद के अफसर माने जाते हैं.

यह कदम गहलोत सरकार के प्रशासनिक तंत्र के लिए रणनीतिक फायदे को दर्शाता है. वी. श्रीनिवास की वापसी से राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद है, खासकर लोक शिकायत और सुधार विभाग में बेहतर समन्वय की उम्मीद है.