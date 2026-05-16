/कांग्रेस के आरोपों पर मदन राठौड़ का तीखा पलटवार, बोले - NTA पर भरोसा नहीं तो गहलोत-डोटासरा-पायलट पर करें ट्रस्ट?

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Madan Rathore News: प्रदेश में NEET पेपर लीक और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए हैं. जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि जब CBI जांच कर रही है तो JPC की मांग क्यों?
Neet Paper Leak Case: प्रदेश में नीट पेपर लीक, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मच गया है. कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं. इनके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ बोले - जब CBI जांच कर रही है तो JPC क्यों ? NTA पर नहीं तो क्या गहलोत, डोटासरा- पायलट पर ट्रस्ट करें ? CBI का अनुभव और गिरफ्तार करने का अधिकार समेत कई शक्तियां हैं.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशाेक गहलोत ने नीट परीक्षा पेपर लीक सहित पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर सरकार कोक घेरा. इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर जोरदार हमला बोला.
राठौड़ ने डोटासरा का नाम लिए बगैर कहा कि आरएएस भर्ती प्रक्रिया में भी गंभीर सवाल उठे थे. किसने परिजनों को इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाए. लोकतंत्र तो तब शर्मसार हुआ था जब ममता बनर्जी ED के दफ्तर जाकर गोपनीय फाइलें उठा लाई थी, लेकिन बीजेपी नेताओं के मुंह से कुछ नहीं निकला.
जेपीसी जांच की मांग पर राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं. जब सीबीआई जांच कर रही है तो जेपीसी की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जाता था, जबकि आज एजेंसियां स्वतंत्र होकर कार्य कर रही हैं.
एनटीए पर कांग्रेस द्वारा उठाए जाए? रहे सवालों पर भी राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस एनटीए को “नॉन ट्रस्ट एजेंसी” कह रही है. तो फिर देश किस पर भरोसा करे, गहलोत, डोटासरा या पायलट पर ? जो लोग एक–दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, क्या उन पर ट्रस्ट किया जाए?
राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा का मजाक बनाया गया था. रीट-2021 परीक्षा में शिक्षा संकुल से पेपर चोरी होने की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी. कांग्रेस सरकार ने स्वयं पेपर लीक स्वीकार किया, लेकिन केवल एक लेवल की परीक्षा रद्द की गई, जबकि दूसरे लेवल का परिणाम जारी कर नियुक्तियां दे दी गईं. राठौड़ ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा भी कांग्रेस के समय में हुई थी. लेकिन उस समय पेपर लीक तक स्वीकार नहीं किया गया.
राठौड़ ने दावा किया कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. जिनकी सरकार में एक के बाद एक पेपर लीक हुए हो उन्हें हमारी सरकार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है. राठौड़ ने कहा कि जैसे ही नीट में अनियमितता की जानकारी सामने आई, केंद्र सरकार और एनटीए ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.
दोषियों की गिरफ्तारी की जा रही है. राठौड़ ने कहा कि नीट पेपर लीक मामला दूसरे राज्यों से जुड़ा था, व्हाट्सप पर यह राजस्थान पहुंचा. मामले की सीबीआई जांच जारी है और केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है.
राठौड़ ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कहा कि गहलोत को पहले अपने कार्यकाल में बढ़ाए गए वैट और टैक्स का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स लगाया गया था, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विषम वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश में ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए हुए हैं.
केंद्र सरकार लगातार आमजन को राहत देने और व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है. जबकि विपक्ष केवल आलोचना की राजनीति में लगा हुआ है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मितव्ययता और संसाधनों के संरक्षण की अपील का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने “पानी बचाओ, बिजली बचाओ” का नारा दिया था लेकिन हमने कोई सवाल नहीं उठाए. आज विपक्ष सकारात्मक सोच के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त है.
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