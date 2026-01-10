राजस्थान की IAS टीना डाबी से इंस्पायर होकर बिहार की कनिका ने लिख डाला इतिहास, 3 बार में भी नहीं मानी हार

Jaipur News: देश में भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2024 में चयनित अधिकारियों को भारत सरकार ने कैडर अलॉट कर दिया है. इसे लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई है. इस परीक्षा में झारखंड की रहने वाली कनिका अनभ ने पहला स्थान हासिल कर देशभर में अपनी पहचान बनाई है. उनकी सफलता की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है.
Trending Photos
Jaipur News: यूपीएससी IFS परीक्षा में टॉपर रहीं कनिका अनभ ने यह मुकाम तीन बार असफल होने के बावजूद हार न मानने के जज्बे से हासिल किया है. खास बात यह है कि कनिका, राजस्थान की चर्चित IAS अधिकारी टीना डाबी को अपनी प्रेरणा मानती हैं. खुद कनिका ने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी.
तीन असफलताओं के बाद मिली बड़ी सफलता
झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली कनिका अनभ ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में तीन बार असफलता का सामना किया. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ तैयारी की. वर्ष 2024 में उन्होंने IFS परीक्षा में पहली रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि असफलता सफलता की राह का हिस्सा होती है.
टीना डाबी से मिलती-जुलती सफलता की कहानी
कनिका अनभ ने बताया कि उन्होंने UPSC में टॉप करने वाली IAS टीना डाबी को अपना इंस्पिरेशन माना है. टीना डाबी और कनिका अनभ दोनों की सफलता में एक समानता है- दोनों ने पहली रैंक हासिल कर देशभर में पहचान बनाई. यही वजह है कि कनिका की कहानी युवाओं को और ज्यादा प्रेरित कर रही है.
रोज 10 घंटे पढ़ाई, मजबूत स्ट्रेटजी बनी जीत की सीढ़ी
कनिका ने अपनी तैयारी को लेकर बताया कि उन्होंने रोज़ाना करीब 10 घंटे पढ़ाई की. इसके अलावा उन्होंने 2 घंटे का अलग शेड्यूल बनाया था, जिसमें रिवीजन, पॉलिटिकल साइंस और NCERT की किताबों का अध्ययन शामिल था. सिविल सर्विस की परीक्षा में तीन बार प्रीलिम्स में असफल होने के बावजूद उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और पूरी लगन से तैयारी जारी रखी.
युवाओं के लिए बनीं प्रेरणा
IFS 2024 की टॉपर कनिका अनभ की सक्सेस स्टोरी यह संदेश देती है कि लगातार प्रयास और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. उन्होंने साबित कर दिया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने का मौका होती है.
IFS 2024: चयनित अधिकारियों को मिला कैडर
कनिका अनभ (रैंक 1) - ओडिशा कैडर, आनंद खंडेलवाल - ओडिशा, अनुपम सिंह - मध्य प्रदेश, शिखर जैन - राजस्थान, भुजंग शिवम - कर्नाटक, विजय शंकर - राजस्थान, मरकंड पाशित - मध्य प्रदेश, सौरभ कुमार सिंह - गुजरात, अंजलि सांधी - मध्य प्रदेश, रतन प्रकाश - झारखंड.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!