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IG के एक ट्वीट से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, सड़क पर खड़े हाइड्रो मशीन, JCB, कैम्पर गाड़ी और टैक्टर जप्त

IG Rahul Prakash Tweet: जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के एक ट्वीट ने प्रशासनिक मशीनरी को तुरंत हरकत में ला दिया. NH-48 पर शाहपुरा के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर की सर्विस लेन की खस्ताहाल स्थिति को लेकर आईजी राहुल प्रकाश ने X पर पोस्ट किया और NHAI अधिकारियों को टैग कर चिंता जताई.

Edited byAnsh RajReported byPradeep kumar soni
Published: Apr 21, 2026, 02:15 PM|Updated: Apr 21, 2026, 02:15 PM
IG के एक ट्वीट से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, सड़क पर खड़े हाइड्रो मशीन, JCB, कैम्पर गाड़ी और टैक्टर जप्त
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Rajasthan News: जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के एक ट्वीट ने प्रशासनिक मशीनरी को तुरंत हरकत में ला दिया. NH-48 पर शाहपुरा के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर की सर्विस लेन की बदहाल स्थिति को लेकर आईजी ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया और NHAI अधिकारियों को टैग कर चिंता जताई. उनके ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद शाहपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण एजेंसी के भारी वाहनों को जप्त कर लिया.


आईजी के ट्वीट का तुरंत असर
आईजी राहुल प्रकाश ने सोशल मीडिया पर सर्विस लेन की खस्ताहाल स्थिति की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. उन्होंने NHAI अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा कि हजारों वाहन रोजाना इस मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब है. आईजी के इस ट्वीट का असर इतना तेज हुआ कि शाहपुरा पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए निर्माण एजेंसी की हाइड्रो मशीन, जेसीबी, कैम्पर गाड़ी और टैक्टर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया.


लंबे समय से बदहाल थी सर्विस लेन
मामला शाहपुरा का है, जहां जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे-48 पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा है. लेकिन निर्माण के बावजूद सर्विस लेन लंबे समय से गड्ढों, धूल और खस्ताहाल स्थिति में पड़ी हुई थी. स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की शिकायतें लंबे समय से अनसुनी हो रही थीं. रोजाना हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था.


स्थानीय लोगों में खुशी और उम्मीद
आईजी राहुल प्रकाश की इस त्वरित संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों ने भरपूर सराहना की है. कई लोगों ने कहा कि लंबे समय बाद कोई अधिकारी उनकी समस्या को गंभीरता से सुन रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब NHAI इस समस्या को प्राथमिकता देकर सर्विस लेन की मरम्मत और सुधार का काम जल्द शुरू करेगा.


पुलिस का सख्त रुख
शाहपुरा पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निर्माण एजेंसी के वाहनों को जब्त करने के बाद संबंधित एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. पुलिस का कहना है कि जब तक सर्विस लेन की स्थिति सुधर नहीं जाती, तब तक ये वाहन जब्त रहेंगे.

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