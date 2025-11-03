Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर के आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माण का बोलबाला, बिना रेरा अनुमति के...

Jaipur News: राजधानी जयपुर के आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माणों का खेल खुलेआम जारी है, जहां एक ओर सरकार और प्रशासन शहर को स्मार्ट बनाने के दावे कर रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 03, 2025, 04:35 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 04:35 PM IST

Trending Photos

न नथ, न झुमका... ये है 'पोपा', सिंधी मुस्लिम समुदाय का सबसे अनोखा सोने का आभूषण, जानें इसकी खासियत
7 Photos
Rajasthan trending

न नथ, न झुमका... ये है 'पोपा', सिंधी मुस्लिम समुदाय का सबसे अनोखा सोने का आभूषण, जानें इसकी खासियत

4 राज्यों के बाद अब राजस्थान की बारी, इस हफ्ते मिल सकती है PM किसान की 21वीं किस्त! जानें कैसे करें चेक
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

4 राज्यों के बाद अब राजस्थान की बारी, इस हफ्ते मिल सकती है PM किसान की 21वीं किस्त! जानें कैसे करें चेक

घर पर बनाएं राजस्थानी हरी मटर की कचौड़ी, चाटते रह जाएंगे उंगलियां!
7 Photos
Rajasthan famous dish

घर पर बनाएं राजस्थानी हरी मटर की कचौड़ी, चाटते रह जाएंगे उंगलियां!

चाय में लगाएं राजस्थान मारवाड़ी 'तड़का', सिर्फ ये 2 चीजें बढ़ा देंगी स्वाद!
7 Photos
Rajasthan famous Food

चाय में लगाएं राजस्थान मारवाड़ी 'तड़का', सिर्फ ये 2 चीजें बढ़ा देंगी स्वाद!

जयपुर के आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माण का बोलबाला, बिना रेरा अनुमति के...

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माणों का खेल खुलेआम जारी है, जहां एक ओर सरकार और प्रशासन शहर को स्मार्ट बनाने के दावे कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर हकीकत यह है कि नगर निगम के नक्शे, बिल्डिंग बायलॉज़ और रेरा (RERA) के नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग 292, 380, 243 आदर्श नगर और “द प्रिस्टीन” गली नंबर 4 यह कम्पीट है, लेकिन इसमें रेरा नंबर नहीं लिया गया है. आदर्श नगर जोन में ऐसे निर्माण कार्य जारी हैं, जो न केवल सेटबैक उल्लंघन के दायरे में आते हैं, बल्कि पूरी तरह निगम स्वीकृत नक्शे के विपरीत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इन जगहों पर रेरा की अनुमति के बिना निर्माण जारी है, जिससे यह साफ होता है कि नियमों और कानूनों की अनदेखी कर बिल्डर मनमानी कर रहे हैं. गली नंबर 4 की बात करें, तो यहां जिस प्रकार रेरा पंजीकरण के बिना निर्माण किया गया है, वो नियमों के विपरीत है वह न केवल रेरा अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि आसपास के निवासियों के लिए भी गंभीर सुरक्षा खतरा बन चुका है, क्योंकि ना फायर एनओसी है और निगम नियम से तो कोई लेना देना ही नहीं है.

सूत्र कहते हैं कि स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर निगम को शिकायत दी, लेकिन सब कुछ बेअसर है और अधिकारियों ने अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यहां अगर कोई आम आदमी दीवार पर प्लास्टर भी करे, तो नोटिस आ जाता है, लेकिन बिल्डर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देता है और कोई कुछ नहीं बोलता.

शहर के जानकारों का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माण न केवल शहर की योजना व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि आग, सुरक्षा और ट्रैफिक जैसे खतरों को भी बढ़ा रहे हैं. वहीं रेरा की वेबसाइट पर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स दर्ज नहीं हैं, जो जमीन पर बनते हुए दिख रहे हैं. यह साफ संकेत है कि नियमों की परवाह किए बिना काम चल रहा है और शायद कुछ अंदरूनी संरक्षण के कारण यह सब संभव हो पा रहा है.

अब सवाल यह है कि आखिर इन अवैध निर्माणों पर नगर निगम और रेरा टीम कब नकेल कसेगी. क्या सरकार इन बिल्डरों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी या फिर यह मामला भी दूसरे कई मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा. जयपुर जैसे ऐतिहासिक और योजनाबद्ध शहर में इस तरह के निर्माण न केवल शहर की खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में यह बड़ी शहरी अव्यवस्था और आपदा का कारण बन सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news