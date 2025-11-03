जयपुर के आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माण का बोलबाला, बिना रेरा अनुमति के...

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माणों का खेल खुलेआम जारी है, जहां एक ओर सरकार और प्रशासन शहर को स्मार्ट बनाने के दावे कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर हकीकत यह है कि नगर निगम के नक्शे, बिल्डिंग बायलॉज़ और रेरा (RERA) के नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग 292, 380, 243 आदर्श नगर और “द प्रिस्टीन” गली नंबर 4 यह कम्पीट है, लेकिन इसमें रेरा नंबर नहीं लिया गया है. आदर्श नगर जोन में ऐसे निर्माण कार्य जारी हैं, जो न केवल सेटबैक उल्लंघन के दायरे में आते हैं, बल्कि पूरी तरह निगम स्वीकृत नक्शे के विपरीत हैं.

इन जगहों पर रेरा की अनुमति के बिना निर्माण जारी है, जिससे यह साफ होता है कि नियमों और कानूनों की अनदेखी कर बिल्डर मनमानी कर रहे हैं. गली नंबर 4 की बात करें, तो यहां जिस प्रकार रेरा पंजीकरण के बिना निर्माण किया गया है, वो नियमों के विपरीत है वह न केवल रेरा अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि आसपास के निवासियों के लिए भी गंभीर सुरक्षा खतरा बन चुका है, क्योंकि ना फायर एनओसी है और निगम नियम से तो कोई लेना देना ही नहीं है.

सूत्र कहते हैं कि स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर निगम को शिकायत दी, लेकिन सब कुछ बेअसर है और अधिकारियों ने अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यहां अगर कोई आम आदमी दीवार पर प्लास्टर भी करे, तो नोटिस आ जाता है, लेकिन बिल्डर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देता है और कोई कुछ नहीं बोलता.

शहर के जानकारों का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माण न केवल शहर की योजना व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि आग, सुरक्षा और ट्रैफिक जैसे खतरों को भी बढ़ा रहे हैं. वहीं रेरा की वेबसाइट पर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स दर्ज नहीं हैं, जो जमीन पर बनते हुए दिख रहे हैं. यह साफ संकेत है कि नियमों की परवाह किए बिना काम चल रहा है और शायद कुछ अंदरूनी संरक्षण के कारण यह सब संभव हो पा रहा है.

अब सवाल यह है कि आखिर इन अवैध निर्माणों पर नगर निगम और रेरा टीम कब नकेल कसेगी. क्या सरकार इन बिल्डरों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी या फिर यह मामला भी दूसरे कई मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा. जयपुर जैसे ऐतिहासिक और योजनाबद्ध शहर में इस तरह के निर्माण न केवल शहर की खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में यह बड़ी शहरी अव्यवस्था और आपदा का कारण बन सकते हैं.