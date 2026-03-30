ठेका बंद होने के बाद भी छोटे से सुराख में हाथ डालकर मिल रही थी शराब, अवैध बिक्री पर बवाल, तोड़फोड़ के साथ बाइक में लगाई आग

Jaipur News: जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र में करतारपुर नाले के पास रविवार देर रात अवैध शराब बिक्री को लेकर जमकर हंगामा हो गया. ठेका बंद होने के बाद भी शराब बेचे जाने के आरोप में स्थानीय लोगों और ठेके से जुड़े व्यक्तियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया.



जानकारी के अनुसार, रात करीब 10:30 बजे कॉलोनीवासियों ने आरोप लगाया कि ठेका बंद होने के बावजूद अंदर से एक छोटे सुराख के जरिए बाहर खड़े लोगों को शराब दी जा रही थी. इस पर लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और ठेकाकर्मियों पर मारपीट करने के आरोप लगे. घटना में रामवतार सैनी घायल हो गए. परिजनों का कहना है कि विरोध करने पर उन पर हमला किया गया.



बवाल के दौरान आरोप है कि ठेका पक्ष के लोगों ने कॉलोनी में खड़ी तीन मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी. इतना ही नहीं, एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए.सूचना मिलने पर महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने भीड़ को हटाकर स्थिति को शांत कराया.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अवैध शराब बिक्री को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी है,पूरे मामले में कुछ लोगों को चिन्हित कर देर रात हिरासत में भी लिया गया है.



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