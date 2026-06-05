/दौसा में आफत लेकर आ रहा है मौसम, सवाई माधोपुर से लेकर बांसवाड़ा-डूंगरपुर में आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट जारी

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Rajasthan Mausam: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने आज के लिए दौसा में ओलावृष्टि (Hailstorm) और सवाई माधोपुर से लेकर बांसवाड़ा-डूंगरपुर समेत दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
क्या है अलर्ट?
IMD के अनुसार, दौसा जिले में तेज आंधी-बारिश के साथ मध्यम से भारी ओले गिरने की संभावना है. वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
कहां-कहां रहेगा असर?
ओलावृष्टि का अलर्ट: दौसा, झुंझुनूं, चुरू और आसपास के क्षेत्र
आंधी-बारिश: सवाई माधोपुर से लेकर बांसवाड़ा-डूंगरपुर समेत कई अन्य जिलों में येलो/ऑरेंज अलर्ट जारी.
कब होगा यह मौसम?
यह अलर्ट आज (5-6 जून 2026) और अगले 24-48 घंटों के लिए जारी किया गया है. कुछ इलाकों में अगले 2-3 घंटे में मौसम बदल सकता है.
क्यों बदल रहा है मौसम?
पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव प्रणाली के सक्रिय होने के कारण राज्य में मानसून पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे ओले, बारिश और तेज हवाएं आ रही हैं.
कैसे रहेगा असर?
तेज हवाओं और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों, बागानों और पशुधन को नुकसान हो सकता है. उदयपुर-डूंगरपुर क्षेत्र में भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है.
IMD की सलाह
खेतों में काम करते समय सतर्क रहें
ओले गिरने पर सुरक्षित जगह पर रहें
यात्रा करते समय सावधानी बरतें
मौसम अपडेट नियमित रूप से चेक करें
इस खबर को पढ़ने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस खबर को पढ़कर आप अपने जिले के मौसम की सटीक जानकारी लेकर पहले से तैयारी कर सकेंगे. फसल की सुरक्षा, घरेलू सामान की सुरक्षा, यात्रा प्लानिंग और परिवार की देखभाल में सतर्कता बरत सकेंगे. खासकर किसानों, पशुपालकों और यात्रियों को इस जानकारी से काफी फायदा होगा, जिससे अनावश्यक नुकसान से बचा जा सकेगा.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: दौसा में आज ओले गिरने का अलर्ट क्यों है?
उत्तर: IMD ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दौसा में तेज आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.
प्रश्न: उदयपुर और डूंगरपुर में कितनी बारिश होने की संभावना है?
उत्तर: इन जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.
प्रश्न: अन्य जिलों में क्या अलर्ट है?
उत्तर: कई जिलों में येलो अलर्ट है, जिसमें आंधी, बारिश और तेज हवाएं शामिल हैं.
प्रश्न: मौसम कब तक खराब रहेगा?
उत्तर: अगले 24 से 48 घंटों तक कुछ जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है.
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