/पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों के लिए अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार 7 और 8 जुलाई के दौरान संभाग के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश (Heavy Rainfall) होने की संभावना है. इसके साथ ही कई स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.



इन इलाकों में अधिक प्रभाव की संभावना

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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर अल्प समय में तेज बारिश हो सकती है, जिससे सड़कों पर पानी भरने, यातायात प्रभावित होने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने का खतरा रहेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेतों और कच्चे रास्तों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है.



वज्रपात और तेज हवाओं से बरतें सावधानी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात (Lightning) और तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है. किसानों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें. यदि अत्यधिक आवश्यक न हो तो खराब मौसम के दौरान यात्रा टालने की भी सलाह दी गई है.



जलभराव और स्थानीय समस्याओं की आशंका

लगातार या तेज बारिश होने की स्थिति में शहरों और कस्बों के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ दैनिक जीवन पर भी असर पड़ सकता है. प्रशासन ने स्थानीय निकायों को जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.



लोगों से सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, मोबाइल या धातु की वस्तुओं का अनावश्यक उपयोग खुले में न करें तथा सुरक्षित भवन में शरण लें. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की सक्रियता के कारण आगामी दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है. ऐसे में सतर्कता और सावधानी ही किसी भी संभावित नुकसान से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है.

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