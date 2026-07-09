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आज संभलकर रहें! IMD ने कोटा-भरतपुर संभाग में जारी किया अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान मौसम केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आज इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. 

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 09, 2026, 08:12 AM|Updated: Jul 09, 2026, 08:12 AM
आज संभलकर रहें! IMD ने कोटा-भरतपुर संभाग में जारी किया अति भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan WeatherSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota Bharatpur Weather, IMD Alert: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी करते हुए आज मेघगर्जन के साथ भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सभी सलाह का पालन करने की अपील की है.


इन इलाकों में सबसे ज्यादा असर

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मौसम विभाग के मुताबिक कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां तेज रहेंगी. कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में यातायात भी प्रभावित हो सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और कच्चे रास्तों पर भी पानी भरने की आशंका है.


बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा

बारिश के दौरान मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है. इसके अलावा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी है. किसानों और पशुपालकों को भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.


जलभराव और यातायात पर पड़ सकता है असर

यदि बारिश का दौर लंबे समय तक जारी रहता है तो शहरों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. इससे सड़क यातायात प्रभावित होने, वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ने और दैनिक जीवन पर असर पड़ने की संभावना है. प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन की तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.


लोगों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. यदि तेज बारिश या आंधी शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर शरण लें. बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों में न रहें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें. आने वाले घंटों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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