/आज संभलकर रहें! IMD ने कोटा-भरतपुर संभाग में जारी किया अति भारी बारिश का अलर्ट

Kota Bharatpur Weather, IMD Alert: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बड़ी चेतावनी जारी करते हुए आज मेघगर्जन के साथ भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सभी सलाह का पालन करने की अपील की है.



इन इलाकों में सबसे ज्यादा असर

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के मुताबिक कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां तेज रहेंगी. कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में यातायात भी प्रभावित हो सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और कच्चे रास्तों पर भी पानी भरने की आशंका है.



बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा

बारिश के दौरान मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है. इसके अलावा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी है. किसानों और पशुपालकों को भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.



जलभराव और यातायात पर पड़ सकता है असर

यदि बारिश का दौर लंबे समय तक जारी रहता है तो शहरों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. इससे सड़क यातायात प्रभावित होने, वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ने और दैनिक जीवन पर असर पड़ने की संभावना है. प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन की तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.



लोगों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. यदि तेज बारिश या आंधी शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर शरण लें. बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों में न रहें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखें. आने वाले घंटों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.