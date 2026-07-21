Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, बैंक अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश

राजस्थान में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, बैंक अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बैंकों और राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय बैठक कर कई अहम फैसले लिए. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने, बैंक अधिकारियों को कॉल सेंटर का दौरा कराने और KYC फ्रॉड व वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 21, 2026, 05:14 PM|Updated: Jul 21, 2026, 05:14 PM
राजस्थान में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, बैंक अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश
Image Credit: Rajasthan Cyber ​​FraudSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में साइबर सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ बनाने तथा आमजन के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मंगलवार को शासन सचिवालय में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष साइबर समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा तथा राजस्थान पुलिस एवं प्रमुख बैंकों के अधिकारियों ने भाग लेकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु ठोस एवं परिणाम-मूलक रणनीति तय की.

मुख्य सचिव ने कहा कि 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही बैंकों की प्रतिक्रिया तीव्र होनी चाहिए तथा नागरिक की शिकायत और खाता होल्ड की कार्रवाई के बीच का समय-अंतराल पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में दस में से मात्र एक मामले में ही बैंकों की त्वरित प्रतिक्रिया से राशि रुक पाना गंभीर विषय है. इसलिए इस दिशा में सभी बैंक अधिकारी स्वयं 1930 कॉल सेंटर का दौरा कर नागरिकों की समस्याओं को नजदीक से समझें और पुलिस के साथ हैंड्स-ऑन समन्वय स्थापित करें. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक एवं समयबद्ध प्रयासों से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा और प्रदेश डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा एवं म्यूल अकाउंट्स की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी उत्कृष्ट दिशा-निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित संदिग्ध खातों एवं हॉटस्पॉट बैंक शाखाओं की केंद्रीकृत डेटाबेस व्यवस्था तथा जिला स्तर पर नियमित समन्वय बैठकों से बैंक अधिकारियों और साइबर पुलिस के बीच बेहतर जवाबदेही और तालमेल सुनिश्चित होगा, जिसका सीधा लाभ आमजन को मिलेगा. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों व अपराधियों के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, राजस्थान साइबर अपराध समन्वय केंद्र (R4C) के प्रभावी क्रियान्वयन और जनजागरूकता के लिए भी राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है, ताकि आमजन को साइबर अपराधों की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके.

बैंक प्रतिनिधि करेंगे 1930 कॉल सेंटर दौरा

मुख्य सचिव ने बताया कि निर्देशों की अनुपालना में बुधवार को सभी बैंकों के प्रतिनिधि पुलिस मुख्यालय स्थित 1930 कॉल सेंटर का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि इस दौरे के माध्यम से बैंक अधिकारी कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण प्रक्रिया एवं नागरिकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को नजदीक से समझ सकेंगे, जिससे आगे की कार्रवाई और अधिक प्रभावी व त्वरित हो सकेगी.

केवाईसी अपडेशन एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष बल

मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर ठग प्रायः केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल, एसएमएस या लिंक भेजकर आमजन को झांसे में लेते हैं. अत: बैंक ग्राहकों तक केवाईसी संबंधी सूचनाएं केवल सत्यापित माध्यमों से ही पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक साइबर ठगी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है. इसलिए बैंक शाखाओं में उनके लिए विशेष सहायता काउंटर स्थापित कर उन्हें डिजिटल लेन-देन में सतर्कता बरतने हेतु व्यक्तिगत रूप से जागरूक किया जाए.

बैठक में तय की गई प्रमुख पहल

बैठक में निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ बैंक अधिकारी एवं नोडल प्रतिनिधि 1930 साइबर कंट्रोल रूम का अवलोकन कर त्वरित खाता होल्डिंग प्रक्रिया को और सुगम बनाएंगे. पुलिस मुख्यालय एवं साइबर रिस्पॉन्स सेंटर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनियन बैंक सहित प्रमुख बैंकों के नोडल प्रतिनिधियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी.

बिना भौतिक सत्यापन के 10 से 50 करोड़ रुपये तक की सीमा वाले चालू खाते खोलने की परिपाटी पर रोक लगाते हुए संदिग्ध व उच्च-जोखिम खातों का सुव्यवस्थित पुन: सत्यापन किया जाएगा. प्रदेश की 190 चिन्हित हॉटस्पॉट बैंक शाखाओं तथा संदिग्ध एटीएम बिंदुओं पर एआई आधारित निगरानी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा औचक निरीक्षण से सतर्कता तंत्र और मजबूत होगा.

पीड़ितों को राहत एवं जन-जागरूकता

मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) और ग्रीवांस रिड्रेशल पोर्टल (GRM) के माध्यम से पीड़ित नागरिकों को 50 हजार रुपये तक की राशि तथा अदालती आदेशों के तहत रोकी गई राशि शीघ्र लौटाने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा. साथ ही भारी नकद निकासी या फिक्स्ड डिपॉजिट समय से पूर्व तुड़वाने की स्थिति में सुरक्षात्मक सत्यापन व्यवस्था लागू करने तथा खाता किराए पर देने के खतरों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे आमजन साइबर ठगी से स्वयं को सुरक्षित रख सकें.

राज्य सरकार, राजस्थान पुलिस और बैंकिंग तंत्र के इस समन्वित प्रयास से प्रदेश में एक सुरक्षित एवं भरोसेमंद डिजिटल बैंकिंग वातावरण का निर्माण होगा. किसी भी वित्तीय साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है. बैठक में गृह विभाग, वित्त विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित SLBC संयोजक बैंक तथा भाग लेने वाले सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

एविएटर गेम के नाम पर ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़, 91 मोबाइल जब्त

राज्यस्तरीय साइबर ठगी गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा

प्रतापगढ़ में साइबर ठगी का भंडाफोड़, शेयर मार्केट निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, बाईपास पर पलटी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की मौत और 4 घायल

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद जारी होगा निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम- डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

निजी तस्वीरें-वीडियो हो रहे वायरल? राजस्थान पुलिस ने जारी किया ये अचूक टूल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

जोधपुर में 24 घंटे में दो प्रसूताओं की मौत, डॉक्टरों ने बताया सबसे बड़ा कारण

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

सरस दूध की पैकेजिंग के लिए जयपुर में लगेगा 150 करोड़ का पॉलीफिल्म प्लांट, RCDF-HRL के बीच होगा MOU

जापान में गूंजा 'रॉयल राजस्थान', दिया कुमारी ने जापानियों को दिया खास न्योता

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

TAGS:
Jaipur Cyber ​​Fraud
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, बैंक अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश
Jaipur Cyber ​​Fraud
2
rajasthan crime
3
Rajasthan news
4
rajasthan crime
5
Bikaner News