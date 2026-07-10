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राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश, तबादले के बाद तुरंत जॉइनिंग अनिवार्य, दोहरी पोस्टिंग पर होगी APO कार्रवाई

Rajasthan Education News: राजस्थान शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. अब नए स्कूल में तुरंत जॉइनिंग होगी और दोहरी पोस्टिंग होने पर पहले से कार्यरत कर्मचारी को APO किया जाएगा.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 10, 2026, 01:29 PM|Updated: Jul 10, 2026, 01:29 PM
राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश, तबादले के बाद तुरंत जॉइनिंग अनिवार्य, दोहरी पोस्टिंग पर होगी APO कार्रवाई
Image Credit: Rajasthan Education DepartmentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Education News: राजस्थान शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित कर्मचारी को नए कार्यस्थल पर तुरंत कार्यभार ग्रहण कराया जाए, ताकि किसी भी स्कूल में दोहरी पोस्टिंग की स्थिति पैदा न हो.

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अगर किसी विद्यालय में पहले से कार्यरत कार्मिक और स्थानांतरित कार्मिक के कारण एक ही पद पर दो लोगों की नियुक्ति की स्थिति बनती है, तो पहले से कार्यरत कर्मचारी को तत्काल APO (Awaiting Posting Order) कर संबंधित CDEO (मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी) कार्यालय भेजा जाएगा.

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आधा दर्जन से अधिक वाइस प्रिंसिपल हो गए थे तैनात

हाल ही में तबादलों के बाद कुछ स्कूलों में एक ही पद पर आधा दर्जन से अधिक वाइस प्रिंसिपल तैनात हो गए थे, जबकि कई अन्य स्कूलों में वही पद खाली रह गए थे. इससे शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई थी. इस पूरे मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

शिक्षा विभाग का मानना है कि नए निर्देशों से तबादलों के बाद जॉइनिंग प्रक्रिया तेज होगी, स्कूलों में स्टाफ का संतुलन बना रहेगा और शिक्षण व्यवस्था में अनावश्यक अव्यवस्था नहीं होगी. शिक्षा विभाग के इस फैसले से शैक्षणिक व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिल सकता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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