/राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश, तबादले के बाद तुरंत जॉइनिंग अनिवार्य, दोहरी पोस्टिंग पर होगी APO कार्रवाई

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Rajasthan Education News: राजस्थान शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित कर्मचारी को नए कार्यस्थल पर तुरंत कार्यभार ग्रहण कराया जाए, ताकि किसी भी स्कूल में दोहरी पोस्टिंग की स्थिति पैदा न हो.
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अगर किसी विद्यालय में पहले से कार्यरत कार्मिक और स्थानांतरित कार्मिक के कारण एक ही पद पर दो लोगों की नियुक्ति की स्थिति बनती है, तो पहले से कार्यरत कर्मचारी को तत्काल APO (Awaiting Posting Order) कर संबंधित CDEO (मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी) कार्यालय भेजा जाएगा.
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आधा दर्जन से अधिक वाइस प्रिंसिपल हो गए थे तैनात
हाल ही में तबादलों के बाद कुछ स्कूलों में एक ही पद पर आधा दर्जन से अधिक वाइस प्रिंसिपल तैनात हो गए थे, जबकि कई अन्य स्कूलों में वही पद खाली रह गए थे. इससे शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई थी. इस पूरे मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
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शिक्षा विभाग का मानना है कि नए निर्देशों से तबादलों के बाद जॉइनिंग प्रक्रिया तेज होगी, स्कूलों में स्टाफ का संतुलन बना रहेगा और शिक्षण व्यवस्था में अनावश्यक अव्यवस्था नहीं होगी. शिक्षा विभाग के इस फैसले से शैक्षणिक व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिल सकता है.
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