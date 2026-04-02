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ऑस्ट्रेलिया का चना किसानों को कर रहा परेशान, व्यापार मण्डल ने वाणिज्य मंत्रालय को लिखा पत्र, आयात रोकने की मांग

Ban Australian Chickpea Import: चने की पैदावार अधिक होने के कारण और ऑस्ट्रेलिया से आने वाला चना पोर्ट पर सस्ते भावों में मिल रहा है,जिसके कारण चने का बाजार भाव नीचे आ गया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 02, 2026, 01:47 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 01:47 PM IST

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ऑस्ट्रेलिया का चना किसानों को कर रहा परेशान, व्यापार मण्डल ने वाणिज्य मंत्रालय को लिखा पत्र, आयात रोकने की मांग

Jaipur News: भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि ऑस्ट्रेलिया से चना आयात पर रोक लगाएं., चने के भाव बाजार में कई दिन तक 6500 से 7000 रुपये तक रहे थे,इसी के कारण चने की बुआई भी अधिक रकबे में की गई थी.अब चने की पैदावार अधिक होने के कारण और ऑस्ट्रेलिया से आने वाला चना पोर्ट पर सस्ते भावों में मिल रहा है,जिसके कारण चने का बाजार भाव नीचे आ गया है. भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने मांग की है कि केन्द्र सरकार सभी जगह समर्थन मूल्य पर खरीद करें. देश की सभी मण्डियों में खरीद कच्चे आढतिये के मार्फत की जाएं, सरकार शीघ्र समर्थन मूल्य पर खरीद चालू करें, ताकि किसान को अगली बार चना बोने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके.


भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि भारत को अब दालों की आयात करने की आवश्यकता नहीं है. भारत में 240 लाख टन दालों की खपत होती है. कई वर्षों से भारत 200 लाख टन दालों का उत्पादन कर रहा है, 40 लाख टन दालें शोर्ट रहती है जिनमें मुख्यतया अरहर व चना ज्यादा कम रहते हैं. इसलिये भारत, म्यांमार से अरहर मूंग, उड़द आदि आयात करता है और अधिकतम मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से चना आयात करता है. इस वर्ष चने की फसल 40 लाख टन बढ़कर आ रही है,,,, महाराष्ट्र में 30 लाख टन चना बढ़ा है और राजस्थान में गत वर्ष 15 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 26 लाख टन चने की पैदावार संभावित हो गई है. समय पर बुआई, अच्छी बारिश, बिजली की उपलब्धता, सयम पर खेतों में पानी पहुंचना और आवश्यकता पर पर्याप्त मात्रा में धूप के मिलने से, क्रोप में जबरदस्त यील्ड की बढ़ोतरी की है और इसी कारण से देश में 40 लाख टन चने की पैदावार अधिक हो रही है. गत वर्ष यह पैदावार 70 लाख टन थी जो इस बार 110 लाख टन संभावित है.


1. भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा,

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2. केंद्र सरकार किसानों को जिंदा रखने के लिए चने का आयात रोके,
3. सरकार अधिकतम मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पर रोक लगाएं

4. देश में चने की पैदावार अधिक होने के कारण ऑस्ट्रेलिया से आयात चने के भाव गिर रहे,
5. ऑस्ट्रेलिया से आयात चना पोर्ट पर सस्ते भावों में मिलने के कारण चने का बाजार भाव नीचे आ गया है,

6. किसानों को चने में भारी नुकसान हो रहा,कहीं चने की फसल से दूरी ना बना लें


भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा चने का घोषित समर्थन मूल्य 5875 रुपये प्रति क्विंटल है,लेकिन मण्डियों में यह भाव 5150 से 5250 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे है., सारा चना स्टॉक में जा रहा है. कर्नाटक में केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी है. अन्य राज्यों में समर्थन मूल्य पर केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद प्रतीक्षित है. राजस्थान में किए गए सर्वे में सामने आया है कि पाली, जालौर, सांचौर जिले से 50 ट्रक चना रोज लोड हो रहा है और कच्ची मण्डियों में चने के भाव 5150 से 5175 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे है. केकड़ी, मालपुरा, टोंक, मदनगंज में भी चने की आमद भरपूर हो रही है., कोटा, रामगंजमण्डी, बारां समेत मण्डियों में भी चने की आवक शुरू हो गई है. गत वर्ष के मुकाबले चना बोल्ड क्वालिटी का आ रहा है. दाल मिल वालों का कहना है कि इस वर्ष 80 प्रतिशत के बजाय 84-85 प्रतिशत दाल की रिकवरी संभावित है., बीकानेर, श्रीगंगानगर की सभी मण्डियां, अलवर जिला चने की पैदावार से भरा पड़ा है.


भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने मांग की है कि केन्द्र सरकार सभी जगह समर्थन मूल्य पर खरीद करें. देश की सभी मण्डियों में खरीद कच्चे आढतिये के मार्फत की जाएं., सरकार शीघ्र समर्थन मूल्य पर खरीद चालू करें, ताकि किसान को अगली बार चना बोने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकें. गुप्ता ने यह भी मांग की है कि केन्द्र सरकार बाहर से आने वाले चने पर रोक लगाएं,,,, यदि समर्थन मूल्य पर चना नहीं खरीद गया और केन्द्र सरकार द्वारा चने का आयात नहीं रोका गया तो किसान को 5 हजार रुपये क्विंटल से अधिक भाव नहीं मिलेंगे जो किसान के लिये घाटे का सौदा होगा., गुप्ता ने यह भी मांग की है कि चना दाल मीलों को और चने का स्टॉक करने वाले व्यापारियों को रियायती दर पर बैंकों द्वारा फण्डिंग करवाई जाएं, ताकि किसानों का माल उचित दामों पर खरीदा जा सकें., गुप्ता ने केन्द्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है कि सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिये देश को कई जोन में बांटकर दलहन पैदावार प्रोत्साहन योजनाएं चलाई है.,

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