Rajasthan : पिछले एक महीने में राजस्थान में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पूछा गया ये सवाल

Jaipur, Rajasthan : राजस्थान में इंटरनेट पर कई सवाल पूछे जाते है. इसमें सबसे बड़ी तादात युवाओं की है. ये युवा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सवालों के बारे में पूछते है. वैसे राजस्थान में 18 से 35 साल के लड़के लड़कियां ही सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सक्रिय रहा करते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों में उम्र का ये बैरियर टूटा है. सस्ते इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोन की वजह से बाड़मेर जैसलमेर जैसे ग्रामीण इलाके हो या जोधपुर और जयपुर से बड़े शहर. विवाहित महिलाओं की संख्या इंटरनेट पर तेजी से बढ़ी है. इसके अलावा 45 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों का भी खबरों के प्रति रुझान बढ़ा है.

राजस्थान में इंटरनेट पर ये सवाल

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 तारीख को प्रदेश में नए जिलों की घोषणा की. पहले से 33 जिले थे. 19 जिले नए बनाए गए. जयपुर और जोधपुर नाम के जिला क्षेत्र खत्म किए गए. इस तरह प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 50 हो गई. मार्च महीने में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर पूछा जाने वाला सवाल जिलों से जुड़ा ही था.

क्या क्या सवाल पूछे गए

राजस्थान में 50 जिलों के नाम

राजस्थान में नए जिलों के नाम

राजस्थान जिलों के नाम

राजस्थान जिलों का मैप

Rajasthan new district map

Rajasthan new district list

Rajasthan new district map 2023

Rajasthan new district list 2023

Rajasthan budget 2023 new district list

राजस्थान के नए जिलों की लिस्ट

राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए है उनमें बालोतरा, सांचोर, सलूंबर, शाहपुरा, अनूपगढ़, नीमकाथाना, खैरथल, बहरोड़ कोटपुतली, दूदू, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, ब्यावर, केकड़ी, डीग, गंगापुरसिटी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, फलौदी जिले बनाए गए.

राजस्थान के संभागों की लिस्ट

राजस्थान में पहले 7 संभाग थे. जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर थे. अब अशोक गहलोत सरकार ने 3 नए संभाग बनाए है. इसमें दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में बांसवाड़ा संभाग बनाया है. जोधपुर से अलग कर पाली संभाग बनाया है. शेखावाटी क्षेत्र के लिए सीकर को संभाग बनाया है.