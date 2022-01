Covid को देखते हुए कपड़ा और जूते पर GST की दर नहीं बढ़ाई जाए : डा. सुभाष गर्ग

New Delhi : नई दिल्ली के विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में शुक्रवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में राजस्थान की तरफ से तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग (Minister of State for Technical Education Subhash Garg) ने राज्य का पक्ष रखते हुए, जीएसटी काउंसिल चेयरपर्सन (GST Council Chairperson) एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण (Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman) से आग्रह किया, कि कोरोना महामारी में ओमीक्रोन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए और अर्थव्यवस्था की गिरती हुई हालात से राज्यों के राजस्व पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है. इसलिए कोविड के प्रभाव से बाहर आने तक जीएसटी की दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाए.

यहां भी पढ़ें : Omicron से घबराना नहीं क्योंकि... Rajasthan में भले ही 69 मरीज पर रिकवर भी जल्द हो रहे

उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल के पूर्व निर्णयानुसार 1 जनवरी 2022 से कपड़ा एवं रेडिमेड गारमेंट्स जो ₹1000 से कम लागत वाले आइटम और ₹1000 से कम लागत वाले फुटवियर पर जीएसटी दर 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत प्रस्तावित थी. जिसे आगामी 2 साल तक स्थगित रखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल व्यापारियों (Textile merchants) की मांग अनुसार जीएसटी दर 2 साल तक नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार की तरफ से प्रभावी तरीके से जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा गया.

यहां भी पढ़ें : साल की सबसे बड़ी परीक्षा, नियुक्तियां देने की तैयारी में राजस्थान सरकार

सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot), समय-समय पर जीएसटी की दरें नहीं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करते रहें हैं. काउंसिल की बैठक में डॉ गर्ग ने कहा कि राजस्थान को मिलने वाले जीएसटी कंपनसेटरी सेस (Compensatory Cess) 7433 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान किया जाए. साथ ही उन्होंने मांग रखी कि जीएसटी कंपनसेटरी सेस भुगतान अवधि जुलाई 2022 से 5 साल बढ़ाकर जुलाई 2027 तक की जाएं. राज्य सरकार की सभी मांगों पर केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया. बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया. राजस्थान की तरफ से वित्त सचिव (राजस्व) टी. रविकांत (Finance Secretary Revenue T. Ravikant) और मुख्य आयुक्त (राज्यकर) रवि जैन (Chief Commissioner State Taxes Ravi Jain) भी मौजूद रहे.