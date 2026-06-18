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अपीलों का अंबार बना चुनौती, आयकर विभाग के प्रयास भी पड़े कम, ₹5 लाख करोड़ से अधिक दांव पर

Pending Tax Appeals: आयकर विभाग पर लंबित अपीलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक आयकर विभाग में लंबित अपीलों की संख्या 2.24 लाख से अधिक हो गई है.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 18, 2026, 12:38 PM|Updated: Jun 18, 2026, 12:38 PM
अपीलों का अंबार बना चुनौती, आयकर विभाग के प्रयास भी पड़े कम, ₹5 लाख करोड़ से अधिक दांव पर
Image Credit: Pending Tax Appeals

Jaipur News: आयकर विभाग पर लगातार अपीलों का बोझ भारी पड़ रहा है. आयकर पर बढ़ती अपीलों के कारण विभाग के कामकाज पर तो असर पड रहा है लेकिन इसके चलते विभाग के 8 लाख 25 हजार करोड़ रुपए रूक गए हैं. आयकर विभाग द्वारा अपीलों का बोझ करने के लिए प्रयास किए जा रहे है. खास रिपोर्ट


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ताजा आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के समय आयकर विभाग में लंबित अपीलों की संख्या 224000 के पार पहुंच गई थी. इन अपीलों में कर की राशि का आकलन किया जाए तो यह 8 लाख 25 हजार करोड़ रुपए माना जा रहा है., इसमें सबसे ज्यादा मामले फेसलेस अथॉरिटी के पास लंबित है जहां इसकी संख्या 137000 से ऊपर है जबकि इसमें कर की राशि 5 लाख करोड रुपए से भी ज्यादा है.

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साल 2020-21 2025 26

1 अप्रैल को पेंडिंग अपील 4.58 5.40

साल के दौरान नई अपील 0.48 1.79

साल में अपीलों का निस्तारण 0.41 2.24

शेष अपील 4.64 4.95 लाख


अपीलों की संख्या अथॉरिटीवार—

संख्या राशि

सेंट्रल 36775 1.76
फेसलेस 137725 5.20
आईईटीपी 5904 0.63
जेसीईटी 42719 0.68
कुल 2.24 लाख 8.25 लाख करोड रुपए

आयकर विभाग की विभिन्न अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में लंबित अपीलों पर नजर डालें तो 1 अप्रैल को लंबित अपीलों की संख्या 5 लाख 40 हजार थी. बीते साल इसमें 1 लाख 79 हजार नई अपील जुड़ गई है., हालांकि विभाग ने इन्हें निपटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और बीते साल 224000 अपीलों का निस्तारण कर दिया है. इसके बावजूद भी बीते साल के अंत तक शेष अपीलों की संख्या 495000 रह गई. आयकर विभाग विभाग इन अपीलों की संख्य कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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