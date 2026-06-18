/अपीलों का अंबार बना चुनौती, आयकर विभाग के प्रयास भी पड़े कम, ₹5 लाख करोड़ से अधिक दांव पर

Jaipur News: आयकर विभाग पर लगातार अपीलों का बोझ भारी पड़ रहा है. आयकर पर बढ़ती अपीलों के कारण विभाग के कामकाज पर तो असर पड रहा है लेकिन इसके चलते विभाग के 8 लाख 25 हजार करोड़ रुपए रूक गए हैं. आयकर विभाग द्वारा अपीलों का बोझ करने के लिए प्रयास किए जा रहे है. खास रिपोर्ट



केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ताजा आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के समय आयकर विभाग में लंबित अपीलों की संख्या 224000 के पार पहुंच गई थी. इन अपीलों में कर की राशि का आकलन किया जाए तो यह 8 लाख 25 हजार करोड़ रुपए माना जा रहा है., इसमें सबसे ज्यादा मामले फेसलेस अथॉरिटी के पास लंबित है जहां इसकी संख्या 137000 से ऊपर है जबकि इसमें कर की राशि 5 लाख करोड रुपए से भी ज्यादा है.

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साल 2020-21 2025 26

1 अप्रैल को पेंडिंग अपील 4.58 5.40

साल के दौरान नई अपील 0.48 1.79

साल में अपीलों का निस्तारण 0.41 2.24

शेष अपील 4.64 4.95 लाख



अपीलों की संख्या अथॉरिटीवार—

संख्या राशि

सेंट्रल 36775 1.76

फेसलेस 137725 5.20

आईईटीपी 5904 0.63

जेसीईटी 42719 0.68

कुल 2.24 लाख 8.25 लाख करोड रुपए

आयकर विभाग की विभिन्न अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में लंबित अपीलों पर नजर डालें तो 1 अप्रैल को लंबित अपीलों की संख्या 5 लाख 40 हजार थी. बीते साल इसमें 1 लाख 79 हजार नई अपील जुड़ गई है., हालांकि विभाग ने इन्हें निपटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और बीते साल 224000 अपीलों का निस्तारण कर दिया है. इसके बावजूद भी बीते साल के अंत तक शेष अपीलों की संख्या 495000 रह गई. आयकर विभाग विभाग इन अपीलों की संख्य कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.