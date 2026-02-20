जयपुर में IT रेड का बड़ा खुलासा! कान्हा रेस्टोरेंट पर तीसरे दिन भी छापा, दीवार के पीछे मिला करोड़ों का खजाना

Income Tax Raid Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कान्हा रेस्टोरेंट पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है. IT रेड के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है. जांच टीम को रेस्टोरेंट के ठिकाने पर एक खुफिया दीवार मिली, जिसके पीछे स्ट्रांग रूम बनाया गया था. इसी स्ट्रांग रूम के अंदर से कई करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद हुई है. फिलहाल आयकर विभाग की टीम ज्वेलरी का मूल्यांकन कर रही है.

सूत्रों के अनुसार रेस्टोरेंट मालिक के घर और ऑफिस से भी कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं. आयकर विभाग की नजर अब बैंक लॉकर पर है, जिसे आज खोला जाएगा. आशंका जताई जा रही है कि बैंक लॉकर में करोड़ों की संपत्ति से जुड़े राज छिपे हो सकते हैं.

प्रारंभिक जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का मामला सामने आने की संभावना जताई जा रही है. आयकर विभाग की टीम लगातार दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच कर रही है. इस कार्रवाई से शहर के कारोबारी जगत में हड़कंप मचा हुआ है और आगे और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

खबर अपडेट की जा रही है…

