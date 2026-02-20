Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में IT रेड का बड़ा खुलासा! कान्हा रेस्टोरेंट पर तीसरे दिन भी छापा, दीवार के पीछे मिला करोड़ों का खजाना

Income Tax Raid Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कान्हा रेस्टोरेंट पर चल रही आयकर विभाग की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है. खुफिया दीवार के पीछे बने स्ट्रांग रूम से कई करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है. टीम अब बैंक लॉकर खोलने की तैयारी में है, जहां करोड़ों की संपत्ति से जुड़े राज सामने आने की संभावना है. मामले में 100 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का शक जताया जा रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chauhan
Published:Feb 20, 2026, 12:55 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 12:55 PM IST

Trending Photos

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका
6 Photos
tonk Panchayat

भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, पंचायत और निकाय चुनाव में इन लोगों को भी मिलेगा मौका

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह
5 Photos
Panchayat Election

कौन है नीता कंवर, जिन्हें पंचायत चुनाव से पहले लगा बहुत बड़ा झटका, प्रशासक पद से बर्खास्त, जानें वजह

Photos: 4 दिन का मेगा वीकेंड, होली का महाउत्सव और विदेशी मेहमान...पुष्कर बना इंटरनेशनल होली हॉटस्पॉट
6 Photos
Holi Special

Photos: 4 दिन का मेगा वीकेंड, होली का महाउत्सव और विदेशी मेहमान...पुष्कर बना इंटरनेशनल होली हॉटस्पॉट

Temperature: राजस्थान का मौसम बदला! बाड़मेर-फलौदी में पारा पहुंचा 31.2°C तो शाहपुरा में झमाझम बारिश, जानें सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: राजस्थान का मौसम बदला! बाड़मेर-फलौदी में पारा पहुंचा 31.2°C तो शाहपुरा में झमाझम बारिश, जानें सबसे गर्म इलाके

जयपुर में IT रेड का बड़ा खुलासा! कान्हा रेस्टोरेंट पर तीसरे दिन भी छापा, दीवार के पीछे मिला करोड़ों का खजाना

Income Tax Raid Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कान्हा रेस्टोरेंट पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है. IT रेड के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है. जांच टीम को रेस्टोरेंट के ठिकाने पर एक खुफिया दीवार मिली, जिसके पीछे स्ट्रांग रूम बनाया गया था. इसी स्ट्रांग रूम के अंदर से कई करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद हुई है. फिलहाल आयकर विभाग की टीम ज्वेलरी का मूल्यांकन कर रही है.

सूत्रों के अनुसार रेस्टोरेंट मालिक के घर और ऑफिस से भी कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं. आयकर विभाग की नजर अब बैंक लॉकर पर है, जिसे आज खोला जाएगा. आशंका जताई जा रही है कि बैंक लॉकर में करोड़ों की संपत्ति से जुड़े राज छिपे हो सकते हैं.

प्रारंभिक जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का मामला सामने आने की संभावना जताई जा रही है. आयकर विभाग की टीम लगातार दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच कर रही है. इस कार्रवाई से शहर के कारोबारी जगत में हड़कंप मचा हुआ है और आगे और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है…

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news