Income Tax Raid: जयपुर कोटा में आयकर की रेड चौथे दिन भी जारी, टाइल्स के नीचे तिजोरियां खुली, सोने-चांदी और नकदी बरामद

Income Tax Raid: जयपुर में आयकर जांच टीम का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. इस अभियान के तहत अब तक 6 ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 24 ठिकानों पर अभी भी छापेमारी चल रही है. जांच के दौरान टाइल्स के नीचे छिपी तिजोरियों से बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई, जो इस कार्रवाई की गंभीरता को दर्शाता है.

सूत्रों के अनुसार, अब तक 3 करोड़ रुपये की नकदी और 10 करोड़ रुपये मूल्य की ज्वैलरी का मूल्यांकन कर लिया गया है, जो इस मामले की जटिलता को उजागर करता है. इसके अतिरिक्त, करोड़ों रुपये के संपत्ति लेनदेन का हिसाब लिया जा रहा है, और कुछ लॉकर्स को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

यह कार्रवाई जयपुर और कोटा में कुल 30 ठिकानों पर केंद्रित है, जिसमें हाई फ्लाई रियल एस्टेट, गोकुल कृपा, VRB डेवलपर्स, भूमिजा डेवलपर्स, रियासत ग्रुप और किसान रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स के संचालकों समेत उनके सहयोगियों पर आयकर विभाग की नजर है.

इन कंपनियों और व्यक्तियों पर काली कमाई और नकद लेनदेन के आरोप हैं, जिसकी गहन जांच की जा रही है. इस छापेमारी से करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन और कर चोरी के सबूत सामने आने की संभावना जताई जा रही है, जो स्थानीय रियल एस्टेट सेक्टर में भ्रष्टाचार के गहरे नेटवर्क का संकेत देता है.

आयकर विभाग की यह कार्रवाई न केवल इन कंपनियों के संचालकों के लिए चुनौती बन गई है, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और आर्थिक पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठा रही है. जांच की प्रगति पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इससे कई बड़े नामों के उजागर होने की आशंका है.