Jaipur News: जमीन के नीचे दबा कुबेर का खजाना, 1,000 करोड़ का डिजिटल रिकॉर्ड, पाताल में छिपी तिजोरी

Jaipur News: जयपुर और कोटा में आयकर विभाग की रियल एस्टेट और पान मसाला कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी पांचवें दिन भी जारी है. 2 सितंबर 2025 को शुरू हुई इस कार्रवाई में हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप (जयपुर में 8 ठिकाने), गोकुल कृपा ग्रुप/बीआरबी डेवलपर्स (जयपुर में 6 ठिकाने), और सिद्धेश्वर गम्स (सिग्नेचर पान मसाला, कोटा में 4 ठिकाने) के 18 ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू हुई.

कर चोरी, बेनामी सौदों, और काले धन के लेनदेन के आरोपों के आधार पर 150 से अधिक अधिकारियों की टीमें दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, और संपत्तियों की जांच कर रही हैं. जयपुर के मानसरोवर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी के घर फर्श के नीचे छिपी तिजोरी मिली, जिसमें भारी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई. डिजिटल रिकॉर्ड में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का हिसाब भी सामने आया है.

सूत्रों के अनुसार, रियल एस्टेट समूहों पर आरोप है कि वे कई संपत्तियां खरीदकर काले धन से सौदे करते थे, जिससे बाजार में कीमतें बढ़ती थीं. सिद्धेश्वर गम्स पर वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी का संदेह है. छापेमारी में बरामद दस्तावेजों से बड़े खुलासे की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आयकर विभाग ने अभी तक जब्ती का आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया, लेकिन जांच में और संपत्तियां व लॉकर्स मिलने की संभावना है. यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद शुरू हुई, जिसने दोनों शहरों के कारोबारी हलकों में हड़कंप मचा दिया है. विभाग की टीमें गहन जांच में जुटी हैं, और जल्द ही और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.