MLA Ritu Banawat: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया. उन्होंने CBI जांच लिखी हुई साड़ी पहनकर सदन पहुंचीं. यह विरोध विधायक निधि में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ था. ऋतु बनावत ने कहा कि आरोपों की जांच CBI से कराई जाए, अन्यथा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए.

"जनता का विश्वास डगमगा रहा है"

विधायक ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इससे जनता का अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास डगमगा गया है. लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जनता का भरोसा बना रहे. उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब आरोप लगाने वाले की मंशा साफ हो.

"कोई सबूत नहीं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग"

ऋतु बनावत ने कहा कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति के पास कोई ठोस सबूत नहीं है. उन्होंने पूछा कि "डील" का मतलब क्या होता है? भारत और यूरोपीय कमीशन के बीच हुई डील का जिक्र करते हुए कहा कि डील में या तो एग्रीमेंट होता है या टोकन मनी दी जाती है. लेकिन इस मामले में न कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, न लेटर दिया गया, न पैसा दिया गया. फिर भी कुछ लोग लगातार उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

"55 लोगों से बात का दावा, रिकॉर्डिंग कहां?"

विधायक ने बताया कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि वह 6 महीने से पीछे लगा हुआ था. उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कही. ऋतु बनावत ने सवाल उठाया कि वह व्यक्ति कितने लोगों के पास गया? कितने लोगों की रिकॉर्डिंग थी? और रिकॉर्डिंग में क्या था? उसने दावा किया था कि 55 लोगों से बात हुई थी.

"CBI जांच से खुलासा होगा, ब्लैकमेलिंग रुकेगी"

ऋतु बनावत ने कहा कि CBI जांच से मामले का सही खुलासा होगा. अन्यथा यह ब्लैकमेलिंग का खेल चलता रहेगा. उन्होंने कहा कि वह इस मामले को जनता के सामने रखना चाहती हैं. जनता भी समझ रही है कि जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है. इसलिए उन्होंने यह साड़ी पहनकर सदन में विरोध जताया. जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वह लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेंगी.

