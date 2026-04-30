/1 मई से शुरू हो रही है जनगणना 2027, 45 दिन तक चलेगा घर-घर सर्वे

House Listing Survey: प्रदेश में जनगणना-2027 का प्रथम चरण 1 मई से शुरू होने जा रहा है. इस चरण में अगले 45 दिनों तक मकानों और उनमें रहने वाले परिवारों की विस्तृत गणना की जाएगी. प्रक्रिया की शुरुआत स्व-गणना (Self Enumeration) से होगी, जिसके तहत 1 से 15 मई तक आमजन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे.

स्व-गणना के लिए आधिकारिक पोर्टल

https://se.census.gov.in⁠ पर 1 मई से सक्रिय रहेगा और 15 मई तक खुला रहेगा. इस पोर्टल पर परिवार का कोई भी सदस्य मोबाइल नंबर के जरिए लॉग-इन कर सकता है और लगभग 15 से 20 मिनट में 33 सवालों के जवाब देकर प्रक्रिया पूरी कर सकता है. सही लोकेशन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मैप पर घर मार्क करना होगा, जिसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप अधिक सुविधाजनक रहेगा, हालांकि मोबाइल से भी यह कार्य किया जा सकता है. स्व-गणना के लिए एरिया पिनकोड अनिवार्य रहेगा.

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16 मई से डोर-टू-डोर सर्वे शुरू.

स्व-गणना के बाद 16 मई से 14 जून तक प्रगणक घर-घर जाकर मकानों और परिवारों की जानकारी का सत्यापन करेंगे. इस दौरान वे मकान की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, परिसंपत्तियां और परिवार की जीवनशैली से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी जुटाएंगे. नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे प्रगणकों का सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं.

1.60 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी जुटेंगे.

जनगणना के प्रथम चरण इस चरण में प्रदेशभर में 1 लाख 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी लगाए गए हैं, जिनमें 1.33 लाख से अधिक प्रगणक (मुख्यतः ग्रेड थर्ड शिक्षक), 22,200 से अधिक पर्यवेक्षक और 15 हजार रिजर्व प्रगणक शामिल हैं. इनके अलावा 51 प्रमुख जनगणना अधिकारी, 759 चार्ज अधिकारी, 6 नेशनल ट्रेनर, 103 मास्टर ट्रेनर और 2550 फील्ड ट्रेनर भी प्रक्रिया में शामिल हैं. पूरी प्रक्रिया की निगरानी राज्य स्तर पर सांख्यिकी विभाग द्वारा की जा रही है.

सुरक्षा और सावधानियां

-जनगणना से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्व-गणना के दौरान प्राप्त होने वाला OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें. प्रगणक या जनगणना विभाग का कोई भी कर्मचारी OTP नहीं मांगेगा. केवल RGICEN से प्राप्त मैसेज ही मान्य होंगे, अन्य किसी स्रोत से आए संदेश फर्जी हो सकते हैं.

डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान नागरिकों को प्रगणक का अधिकृत परिचय-पत्र अवश्य देखना चाहिए, जिसमें QR कोड अंकित होगा. इसे स्कैन कर प्रगणक की पहचान की पुष्टि की जा सकती है.

डेटा रहेगा पूरी तरह गोपनीय

जनगणना विभाग ने आश्वस्त किया है कि सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. स्व-गणना के बाद प्राप्त SE ID को सुरक्षित रखना जरूरी होगा, जिसे सत्यापन के समय प्रगणक को दिखाना होगा.

सुधार का अवसर भी मिलेगा

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रीव्यू के जरिए जानकारी की जांच कर सुधार किया जा सकता है. फाइनल सबमिट के बाद ऑनलाइन बदलाव संभव नहीं होगा, लेकिन प्रगणक के सत्यापन के दौरान जानकारी में संशोधन कराया जा सकेगा.



जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा. दोनों चरण पूरे होने तक संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक रहेगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आमजन, सामाजिक संगठनों और संस्थानों से अपील की है कि वे स्व-गणना में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि सटीक और विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें.

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