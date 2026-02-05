Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में सजेगा दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों का बाजार, CM भजनलाल शर्मा किया उद्घाटन

Rajasthan News: जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट-2026 की शुरुआत आज से हो गई है. CM भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन किया. 20 देशों के खरीदार, 539 स्टॉल और 26 भाषाओं में वेबसाइट इस मेगा इवेंट के मुख्य आकर्षण हैं, जो राजस्थान के स्टोन व्यापार को नई ऊंचाई देंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Feb 05, 2026, 10:13 AM IST | Updated: Feb 05, 2026, 11:20 AM IST

Trending Photos

अजमेर की बेटी ने रच दिया इतिहास! सूफिया सूफी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
7 Photos
ajmer news

अजमेर की बेटी ने रच दिया इतिहास! सूफिया सूफी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, कहीं 29.6°C की चुभती गर्मी तो कहीं 5.9°C की कांपती रात, जानेंआज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, कहीं 29.6°C की चुभती गर्मी तो कहीं 5.9°C की कांपती रात, जानेंआज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! अब ऐसे लगेगी स्याही, नहीं तो मानी जाएगी लापरवाही
9 Photos
Panchayat Election 2026

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! अब ऐसे लगेगी स्याही, नहीं तो मानी जाएगी लापरवाही

राजस्थान में शीतलहर का सितम, 16 शहरों में पारा 10°C से नीचे, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में शीतलहर का सितम, 16 शहरों में पारा 10°C से नीचे, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

जयपुर में सजेगा दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों का बाजार, CM भजनलाल शर्मा किया उद्घाटन

India Stone Mart 2026 Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर आज से वैश्विक स्टोन इंडस्ट्री के सबसे बड़े महाकुंभ 'इंडिया स्टोनमार्ट-2026' की मेजबानी के लिए तैयार है. जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित इस चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे किया. यह आयोजन राजस्थान को दुनिया के 'स्टोन हब' के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है.

20 देशों के खरीदार और 539 स्टॉल
सीतापुरा स्थित जेईसीसी के करीब 25 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस मेगा प्रदर्शनी में कुल 539 स्टॉल लगाई गई हैं. इस साल का स्टोनमार्ट व्यापारिक दृष्टि से बेहद खास है क्योंकि इसमें 20 से अधिक देशों के खरीदार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्किटेक्ट्स हिस्सा ले रहे हैं. 8 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में माइनिंग, प्रोसेसिंग से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक के हर पहलू पर मंथन होगा.

खास आकर्षण और डिजिटल नवाचार
इस बार स्टोनमार्ट केवल पत्थरों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई आधुनिक प्रयोग किए गए हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

  • 26 भाषाओं में वेबसाइट: डिजिटल क्रांति के दौर में पहली बार स्टोनमार्ट की वेबसाइट को 26 अलग-अलग भाषाओं में लॉन्च किया गया है.
  • वर्चुअल स्टॉल: मोबाइल ऐप के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से खरीदार स्टॉल का वर्चुअल टूर कर सकेंगे.
  • शिल्पग्राम और ODOP: 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के तहत राजस्थान के हर जिले के खास पत्थरों को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही RUDA द्वारा शिल्पग्राम लगाया गया है, जहां पारंपरिक शिल्पकार लाइव कला का प्रदर्शन करेंगे.

दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी
कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के साथ-साथ अयोध्या रामलला मूर्ति के मशहूर शिल्पकार अरुण योगीराज भी मौजूद रहेंगे. इस दौरान स्टोन इंडस्ट्री के दिग्गजों को 'सीडॉस लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा.

MSME और युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
यह प्रदर्शनी छोटे स्टोन उद्यमियों (MSME) के लिए अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जुड़ने का एक बेहतरीन मंच है. इसके अलावा, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप

पर चर्चा के साथ छात्रों के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी.

'इंडिया स्टोनमार्ट-2026' से लाभ

1. विदेशी निवेश और व्यापार- दुनिया भर के खरीदार यहां आएंगे, जिससे राजस्थान के पत्थरों का निर्यात (Export) बढ़ेगा और राज्य में विदेशी पैसा आएगा.
2. नई मशीनें और तकनीक- पत्थर काटने और तराशने की नई विदेशी तकनीकें यहां देखने को मिलेंगी. इससे स्थानीय व्यापारियों का काम आसान होगा और पत्थरों की बर्बादी कम होगी.
3. रोजगार- जब व्यापार बढ़ेगा, तो खानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
4. पर्यटन को बढ़ावा- हजारों विदेशी और भारतीय मेहमानों के आने से होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी फायदा होगा.

इन जिलों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
राजस्थान के लगभग सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ये जिले मुख्य हैं-

  • जयपुर- यहां आयोजन हो रहा है, इसलिए व्यापारिक केंद्रों और स्टोन हैंडीक्राफ्ट को सीधा लाभ मिलेगा.
  • राजसमंद और किशनगढ़ (अजमेर)-मार्बल और ग्रेनाइट के व्यापार में नई डील होने की सबसे ज्यादा संभावना यहीं है.
  • नागौर (मकराना)- मकराना मार्बल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और खरीदार मिलेंगे.
  • जालौर- यहां का ग्रेनाइट उद्योग नई मशीनों और तकनीक से आधुनिक बनेगा.
  • जोधपुर और जैसलमेर- सैंडस्टोन और पीले पत्थर की मांग विदेशों में बढ़ेगी.
  • कोटा और बूंदी- कोटा स्टोन की ब्रांडिंग होगी, जिससे इसकी मांग और कीमत में सुधार होगा.
  • धौलपुर और करौली- यहां के लाल पत्थर को बड़े प्रोजेक्ट्स और आर्किटेक्ट्स के बीच पहचान मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news