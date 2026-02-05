Rajasthan News: जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट-2026 की शुरुआत आज से हो गई है. CM भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन किया. 20 देशों के खरीदार, 539 स्टॉल और 26 भाषाओं में वेबसाइट इस मेगा इवेंट के मुख्य आकर्षण हैं, जो राजस्थान के स्टोन व्यापार को नई ऊंचाई देंगे.
India Stone Mart 2026 Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर आज से वैश्विक स्टोन इंडस्ट्री के सबसे बड़े महाकुंभ 'इंडिया स्टोनमार्ट-2026' की मेजबानी के लिए तैयार है. जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित इस चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे किया. यह आयोजन राजस्थान को दुनिया के 'स्टोन हब' के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है.
20 देशों के खरीदार और 539 स्टॉल
सीतापुरा स्थित जेईसीसी के करीब 25 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस मेगा प्रदर्शनी में कुल 539 स्टॉल लगाई गई हैं. इस साल का स्टोनमार्ट व्यापारिक दृष्टि से बेहद खास है क्योंकि इसमें 20 से अधिक देशों के खरीदार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्किटेक्ट्स हिस्सा ले रहे हैं. 8 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में माइनिंग, प्रोसेसिंग से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक के हर पहलू पर मंथन होगा.
खास आकर्षण और डिजिटल नवाचार
इस बार स्टोनमार्ट केवल पत्थरों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई आधुनिक प्रयोग किए गए हैं-
दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी
कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के साथ-साथ अयोध्या रामलला मूर्ति के मशहूर शिल्पकार अरुण योगीराज भी मौजूद रहेंगे. इस दौरान स्टोन इंडस्ट्री के दिग्गजों को 'सीडॉस लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा.
MSME और युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
यह प्रदर्शनी छोटे स्टोन उद्यमियों (MSME) के लिए अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जुड़ने का एक बेहतरीन मंच है. इसके अलावा, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप
पर चर्चा के साथ छात्रों के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी.
'इंडिया स्टोनमार्ट-2026' से लाभ
1. विदेशी निवेश और व्यापार- दुनिया भर के खरीदार यहां आएंगे, जिससे राजस्थान के पत्थरों का निर्यात (Export) बढ़ेगा और राज्य में विदेशी पैसा आएगा.
2. नई मशीनें और तकनीक- पत्थर काटने और तराशने की नई विदेशी तकनीकें यहां देखने को मिलेंगी. इससे स्थानीय व्यापारियों का काम आसान होगा और पत्थरों की बर्बादी कम होगी.
3. रोजगार- जब व्यापार बढ़ेगा, तो खानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
4. पर्यटन को बढ़ावा- हजारों विदेशी और भारतीय मेहमानों के आने से होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी फायदा होगा.
इन जिलों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
राजस्थान के लगभग सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ये जिले मुख्य हैं-
