कचरे के पहाड़ों से मुक्ति! केंद्र के आदेश पर राजस्थान में ‘डम्पसाइट क्लीन-अप मिशन’ शुरू, प्रदेश में 25 डंपिंग साइट्स पर 203 करोड़ का प्लान

Rajasthan News: देश के शहर अब कचरे से दब चुके हैं और ये सिर्फ गंदगी नहीं, एक साइलेंट डिज़ास्टर बन चुका है. केंद्र सरकार ने अब 214 सबसे खतरनाक डंपिंग साइट्स पर जमी 12.62 करोड़ टन लेगेसी वेस्ट को हटाने का बिग मिशन शुरू किया है. इस लेगेसी वेस्ट को खत्म करने के लिए 4,423 करोड़ रुपए खर्च होंगे. राजस्थान में भी 24 शहरों की 25 डंपिंग साइट्स को रेड ज़ोन में रखा गया है. इन जगहों पर 47.90 लाख टन से ज्यादा सालों पुराने कचरे के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा. इसमें से 34.21 लाख टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से रिमेडिएशन किया जाएगा. इस पूरे ऑपरेशन पर 203.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जिसमें से 74.53 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी.



राजस्थान के शहरों में दशकों से खड़े कचरे के पहाड़ अब ढहने वाले हैं. पहली बार राज्य में ऐसा ठोस रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें हर डंपिंग साइट की जिम्मेदारी तय होगी. 24 शहरों की 25 डंपिंग साइटों पर जमा करीब 48 लाख टन पुराने कचरे को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा. केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 तक इन सभी साइटों को पूरी तरह खत्म करने की समय सीमा तय कर दी है. इन डंपिंग साइटों पर फैली लगभग 750 एकड़ बेशकीमती शहरी जमीन को कचरे से मुक्त कर दोबारा शहरों के उपयोग में लाया जाएगा.



सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन साइटों पर 47.90 लाख टन से ज्यादा लेगेसी वेस्ट जमा है, जिसमें से 34.21 लाख टन का रिमेडिएशन प्राथमिकता पर किया जाएगा. इस अभियान पर 203.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जिनमें 74.53 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की सहायता के रूप में मिलेंगे. यह राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा शहरी कचरा निस्तारण अभियान है. खास बात यह है कि पहली बार डंपिंग साइटों को मंत्री, सांसद और विधायक गोद लेंगे और उनके नाम पर निगरानी तय की जाएगी, ताकि कोई भी कचरे का पहाड़ दोबारा खड़ा न हो सके.

किस शहर में कितना लेगेसी वेस्ट..

-अजमेर- 3.77 लाख टन

-बाडी- 92457 टन

-बाडमेर- 60390 टन

-बासनी- 49379 टन

-बीकानेर- 16.64 लाख टन

-बोरावर- 43964 टन

-चिडावा- 92997 टन

-दौसा- 1.22 लाख टन

-डूंगरपुर- 73167 टन

-जयपुर- 11.91 लाख टन

-जैसलमेर- 2.11 लाख टन

-झुंझुनूं- 92000 टन

-खाटूश्यामजी- 47391 टन

-मालपुरा- 58164 टन

-नसीराबाद- 77147 टन

-नाथद्वारा- 65857 टन

-नोखा- 55909 टन

-पाली- 58500 टन

-रामगढ़- 1.07 लाख टन

-सवाईमाधोपुर- 53636 टन

-शियोगंज- 47919 टन

-सोजत- 41748 टन

-उदयपुरवाटी- 49438 टन



कचरे के पहाड़ हटाने के लिए हर शहर के लिए अलग-अलग माइक्रो प्लानिंग तैयार की जा रही है. इसमें तय होगा कि किस डंपिंग साइट पर कितना कचरा किस तकनीक से हटाया जाएगा और कितने समय में जमीन खाली होगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में वहां नया कचरा न डाला जाए. यह पूरी योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर बनाई गई है. केंद्र ने अक्टूबर 2026 तक सभी डंपिंग साइटों को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है. हर महीने प्रगति की समीक्षा होगी और जो शहर पीछे रहेंगे, उनसे जवाब मांगा जाएगा. कचरा ढोने वाले वाहनों की ट्रैकिंग भी मंत्रालय स्तर पर की जाएगी ताकि कचरा सीधे प्रोसेसिंग साइट तक पहुंचे और कहीं और न फेंका जाए.



बहरहाल, स्वच्छ भारत मिशन–अर्बन 2.0 के तहत चल रहे डम्पसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के जरिए केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कचरे के पहाड़ों पर कोई समझौता नहीं होगा. यह अभियान नगर निकायों से निकलकर अब मंत्री, महापौर, सांसद और विधायक स्तर तक पहुंच चुका है. यानी अब कचरे के ढेर सिर्फ शहरों की नहीं, बल्कि सिस्टम की भी जिम्मेदारी बन चुके हैं.

