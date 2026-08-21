/राजस्थान से शुरू हुई रेलवे की नई पहल! अब कंबल के साथ मिलेगा कवर, जानें किन ट्रेनों में शुरू हुई सुविधा

Rajasthan News: उत्तर-पश्चिम रेलवे में पिछले साल 16 अक्टूबर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नई शुरुआत की थी. जयपुर-असारवा के लिए ट्रेन में कंबल के साथ सांगानेरी प्रिंट युक्त कवर देने की शुरुआत की गई. कंबल के साथ नया प्रिंटेड कवर दिए जाने से यात्रियों में रेलवे के कंबल को लेकर स्वच्छता का भरोसा बढ़ा है. उत्तर-पश्चिम रेलवे का 'कवर वाला कंबल' मॉडल अब रेलवे प्रशासन सभी ट्रेनों में लागू करने की तैयारी कर रहा है.

उत्तर-पश्चिम रेलवे में फिलहाल चुनिंदा ट्रेनों और चुनिंदा AC कोच में ब्लैंकेट कवर दिए जा रहे हैं. रेलवे प्रशासन की योजना है कि नवंबर तक सभी ट्रेनों की सभी AC श्रेणियों में यात्रियों को कंबल के साथ कवर दिया जाए. इस प्रयोग को लागू करने में जयपुर मंडल आगे चल रहा है. यहां चार ट्रेनों के सभी AC कोचों में ब्लैंकेट कवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

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चार ट्रेनों में पहुंच चुकी ब्लैंकेट कवर व्यवस्था

उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि जयपुर मंडल की चार ट्रेनों में व्यवस्था सभी AC कोच तक पहुंच चुकी है, जबकि बीकानेर और जोधपुर मंडल की कई ट्रेनों में यह अभी फर्स्ट AC, ए1-ए2 या अन्य चुनिंदा कोचों में दिए जा रहे हैं. रेलवे प्रशासन के सामने कवर की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ इनकी धुलाई, पैकिंग और दोबारा ट्रेन तक सप्लाई करना एक बड़ी चुनौती है. सभी ट्रेनों में कंबल के साथ कवर देने के लिए रेलवे प्रशासन को इनकी पर्याप्त उपलब्धता रखनी होगी.

अभी इन ट्रेनों में दिया जा रहा है 'कंबल कवर'

19711 जयपुर-भोपाल एक्सप्रेस के सभी एसी कोच में कंबल के साथ कवर दिया जा रहा है. 12981 जयपुर-असारवा सुपरफास्ट के सभी एसी कोच में कंबल कवर दिया जा रहा. 22977 जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेस के सभी एसी कोच में, 20993 जयपुर-उदयपुर सुपरफास्ट के सभी एसी कोच में, 22471 बीकानेर-दिल्ली सराय सुपरफास्ट के फर्स्ट एसी कोच में, 22481 जोधपुर-दिल्ली सराय सुपरफास्ट के सभी एसी कोच में, 22491 जोधपुर-मंडोर एक्सप्रेस में सिर्फ फर्स्ट एसी कोच में, 12479 जोधपुर-बांद्रा सूर्यनगरी एक्सप्रेस में सिर्फ फर्स्ट एसी कोच में 'कंबल कवर' दिया जा रहा है.

टॉयलेट को बनाया लिनन स्टोर

कवर देने की शुरुआत करते ही रेलवे के सामने एक व्यावहारिक समस्या भी रही. आरएसी के दोनों यात्रियों के साथ हर यात्री के लिए अतिरिक्त कंबल कवर और बढ़ा हुआ लिनेन स्टॉक कोच में रखा कहां जाए. क्योंकि एसी कोच में पहले से चादर, तकिए के कवर, कंबल और अन्य बेडरोल के बैग रहते हैं. कंबल के लिए अलग कवर जोड़ने से लिनन बढ़ा और रखने के लिए जगह नहीं थी. रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन के एक एसी कोच के एक टॉयलेट को मॉडिफाई कर ‘लिनेन स्टोरेज रूम’ बना दिया. टॉयलेट के अंदर अलग-अलग रैक पर लिनेन बैग रखने की व्यवस्था की गई है.

कवर मिलने से कंबल ओढ़ने में झिझक नहीं

ट्रेन के बेडरोल में चादर और तकिए के कवर धोकर बदले जाते हैं. वहीं कंबल की धुलाई लंबे समय तक नहीं होती है, लेकिन अब कंबल पर भी अलग कवर देने से कंबल की स्वच्छता को लेकर यात्रियों का भरोसा बढ़ रहा है. हर यात्रा के बाद कवर बदलने और धुलाई के लिए भेजने की व्यवस्था से खासकर लंबी दूरी की रात की ट्रेनों में स्वच्छता का स्तर बेहतर करने का प्रयास किया गया है और अब सही मायनों में रेलवे का यह प्रयास यात्रियों को भी खूब भा रहा है.