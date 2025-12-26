Indian Railways Fare Hike 2025: ट्रेन पकड़ने से पहले पढ़ लें ये खबर! आज से बदल गए टिकट के रेट्स

Indian Railways Fare Hike 2025: रेलवे प्रशासन के मुताबिक, उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है. यानी रोजाना लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा साधारण श्रेणी (जनरल क्लास) में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर भी किराया पहले जैसा ही रहेगा.



यात्रियों की जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ेगा

यदि कोई यात्री साधारण क्लास में 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है, तो उसे अब प्रति किलोमीटर एक पैसा अतिरिक्त चुकाना होगा. यह बढ़ोतरी लंबी दूरी की यात्राओं पर लागू होगी, जिससे ऐसे यात्रियों की जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ेगा.



स्लीपर क्लास और एसी क्लास दोनों के किराए में इजाफा किया

मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी ज्यादा प्रभावी रहेगी. रेलवे ने मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास और एसी क्लास दोनों के किराए में इजाफा किया है. नॉन एसी और एसी, दोनों ही श्रेणियों में अब प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी लागू की गई है.

10 रुपये अतिरिक्त किराया चुकाना होगा

इसका सीधा असर लंबी दूरी की यात्राओं पर पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर, यदि कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसे करीब 10 रुपये अतिरिक्त किराया चुकाना होगा. यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुल खर्च में इजाफा जरूर करेगी.



क्या है रेलवे प्रशासन का कहना

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह फैसला परिचालन लागत, रखरखाव और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. बढ़ती लागत को देखते हुए किराए में यह मामूली संशोधन जरूरी हो गया था. साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि आम यात्रियों पर अधिक बोझ न पड़े, इसी वजह से छोटी दूरी और उपनगरीय सेवाओं को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है.



आज से ट्रेन का सफर आंशिक रूप से महंगा हो गया है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब टिकट बुक कराते समय बढ़े हुए किराए को ध्यान में रखना होगा, छोटी दूरी और लोकल ट्रेनों से सफर करने वालों को फिलहाल राहत मिली हुई है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपडेटेड किराया जरूर जांच लें.

