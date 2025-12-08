Zee Rajasthan
6 दिन बाद भी इंडिगो सामान्य नहीं! जयपुर एयरपोर्ट की जानें आज कितनी फ्लाइटें हुई रद्द

Rajasthan News: इंडिगो के क्रू संकट में सुधार के बावजूद, जयपुर एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट्स (15%) रद्द हुईं. यह संख्या पहले से कम है. उदयपुर में मात्र एक फ्लाइट रद्द हुई. हालांकि, संचालन अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है.

Published: Dec 08, 2025, 02:28 PM IST

Jaipur Indigo News: जयपुर में इंडिगो एयरलाइन की हवाई सेवाओं में पिछले छह दिनों से जारी बदहाली के बाद सोमवार को आंशिक रूप से सुधार देखा गया है. क्रू की कमी के चलते लगातार फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन सोमवार को रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या में बड़ी कमी आई है.

जयपुर में 15% फ्लाइट निरस्त

जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना संचालित होने वाली 46 इंडिगो फ्लाइट्स में से आज 7 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. यह संख्या शुक्रवार (23 रद्द) और रविवार (20 रद्द) के मुकाबले काफी कम है, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिली है. हालांकि, अभी भी करीब 15% उड़ानों का निरस्त होना यात्रियों के लिए परेशानी बनी हुई है.

रद्द हुई फ्लाइट्स में सुबह 7:35 बजे कोलकाता (6E-207), सुबह 9:55 बजे चेन्नई (6E-5362), और सुबह 11:35 बजे दिल्ली (6E-130) की उड़ानें शामिल हैं. शाम की उड़ानों में चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली के लिए 4 फ्लाइट्स रद्द की गईं.

उदयपुर-जोधपुर में हालात बेहतर
जयपुर के मुकाबले उदयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन में बड़ा सुधार दर्ज हुआ है.उदयपुर की स्थिति सबसे बेहतर रही. रोजाना की 13 फ्लाइट्स में से सोमवार को मात्र एक (शाम 7:45 बजे दिल्ली के लिए 6E-6736) फ्लाइट रद्द हुई है, जबकि अन्य 12 फ्लाइट्स नियमित संचालित हुईं.

वहीं जोधपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 11 फ्लाइट्स में से आज 3 फ्लाइट्स (हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के लिए) रद्द रहीं, जबकि बाकी सभी का संचालन सुचारु रहा.

हालांकि तीनों एयरपोर्ट पर स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन क्रू संकट के चलते इंडिगो का पूरा संचालन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है.

