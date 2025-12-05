जयपुर-जोधपुर एयरपोर्ट से 8 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट रद्द, यात्री परेशान

Jaipur Jodhpur Flight Update : जोधपुर शहर के एयरपोर्ट पर सुबह इंडिगो एयरलाइंस की आठ उड़ानें अचानक रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद से जोधपुर आने वाली इन उड़ानों में सैकड़ों यात्री सफर करने वाले थे. रद्द हुई उड़ानों में फ्लाइट संख्या 6E5142, 6E410, 6E6471, 6E5142 और 6E6032 शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो इन दिनों क्रू मेंबर की भारी कमी से जूझ रही है, जिसके चलते कई रूटों पर उड़ान संचालन प्रभावित हो रहा है। नई ड्यूटी टाइम नियमावली, कई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबियों और विंटर सीज़न में बढ़े एयर ट्रैफिक को भी उड़ान रद्द होने के प्रमुख कारणों में शामिल बताया जा रहा है.

जोधपुर से मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों ने एयरलाइन काउंटर पर रिफंड और री-शेड्यूलिंग को लेकर जमकर नाराज़गी जताई.

कई यात्री सुबह से एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जिससे हंगामे जैसी स्थिति बन गई। यात्रियों का कहना था कि उड़ान रद्द होने की सूचना अंतिम समय पर दी गई, जिससे उनकी सभी आगे की योजनाएँ बाधित हो गईं. एयरलाइन की ओर से यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों और रिफंड का आश्वासन दिया गया.

इधर जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है. आज

जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें लगातार दूसरे दिन भी प्रभावित रहीं.

आज सुबह इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. सुबह 5:35 बजे बेंगलुरु की फ्लाइट 6E-839, 5:45 बजे गोवा की फ्लाइट 6E-6977, 6:10 बजे हैदराबाद की फ्लाइट 6E-752 और 6:25 बजे इंदौर की फ्लाइट 6E-7744 रद्द कर दी गईं.

इसके अलावा 6:40 बजे गुवाहाटी की उड़ान 6E-748 और 7:20 बजे मुंबई की फ्लाइट 6E-6592 भी नहीं उड़ सकीं. सुबह 9:05 बजे कोलकाता की फ्लाइट 6E-6247 भी रद्द कर दी गई.

कल भी इसी तरह की दिक्कतें सामने आई थीं और आज फिर कई उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है. एयरलाइन की ओर से फिलहाल स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है.





