Indresh Upadhyay Wedding: इंद्रेश-शिप्रा के विवाह में पहुंचे अलबेली माधुरी शरण महाराज, दूल्हे राजा को लगाया गले

Indresh Upadhyay Wedding: जयपुर आज बेहद खास माहौल में डूबा हुआ है. प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज और शिप्रा शर्मा की शादी की रस्में जयपुर के भव्य ताज आमेर होटल में शुरू हो रही हैं. इस वैदिक विवाह को अत्यंत पवित्र और पारंपरिक तरीके से सम्पन्न कराने के लिए काशी, उज्जैन और नासिक से विशेष रूप से वैदिक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया है.
 

Published: Dec 05, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 02:04 PM IST

Indresh Upadhyay Wedding: इंद्रेश-शिप्रा के विवाह में पहुंचे अलबेली माधुरी शरण महाराज, दूल्हे राजा को लगाया गले

Indresh Upadhyay Wedding: शादी के इस भव्य समारोह में कई वीआईपी मेहमान, संत-महात्मा और आध्यात्मिक गुरुओं का आगमन हो रहा है लेकिन इस पूरी शादी में एक ऐसी हस्ती हैं, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. अलबेली माधुरी शरण महाराज.

उन्होंने अलबेली माधुरी शरण महाराज प्रतिष्ठित वैष्णव संत और आध्यात्मिक गुरु हैं, जो शुक सम्प्रदाय की परंपरा से जुड़े हैं. इन्हें श्री शुकसम्प्रदायाचार्य और पीठाधीश्वर के रूप में जाना जाता है. वर्तमान में वे जयपुर के सुभाष चौक स्थित श्री सरस निकुंज के प्रधान पीठाधीश्वर भी हैं.

इंग्लिश प्रोफेसर से बने वैष्णव संत
अलबेली माधुरी शरण महाराज का मूल संबंध क्राइस्ट परिवार से है. उनका नाम पहले जुगल माधुरी जी था, और वे एक इंग्लिश प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे. गुरु कृपा के प्रभाव से वे पूर्णत: राधा-कृष्ण की सेवा में समर्पित हो गए और उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक पथ को अपनाया. भक्तों के अनुसार वे बड़े दादा सरकार के कृपा पात्र माने जाते हैं और शुक सम्प्रदाय की परंपरा में उनकी विशेष मान्यता है.

प्रेमानंद महाराज से भावुक मिलन ने किया था वायरल
नवंबर 2025 में अलबेली माधुरी शरण महाराज अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए थे. कारण था वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से उनका भावुक मिलन. मुलाकात के दौरान अलबेली माधुरी शरण महाराज प्रेमानंद महाराज के चरणों में गिर पड़े और भावुक होकर बोले - महाराज जी, जय हो! दंडवत प्रणाम! राम की कृपा करिए. यह क्षण देखकर वहां मौजूद लोग भी भावविभोर हो उठे थे.

