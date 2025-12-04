इस शुभ मुहूर्त में सात फेरे लेंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, मेहमानों को मिलेगा सिर्फ सात्विक प्रसाद

Indresh Upadhyay Wedding: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक और लोकप्रिय भजन गायक इंद्रेश उपाध्याय इन दिनों अपनी शाही शादी को लेकर चर्चा में हैं. 5 दिसंबर को जयपुर की दिल्ली रोड स्थित एक होटल में वैदिक विधमान के साथ शुभ मुहूर्त में विवाह होगा.
Indresh Upadhyay Wedding: देशभर में अपने भजनों और कथाओं से खास पहचान बनाने वाले वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय इन दिनों अपनी शाही शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. इंद्रेश उपाध्याय अपनी भव्य बारात के साथ जयपुर पहुंच चुके हैं. यहां ताज आमेर में वे हरियाणा की शिप्रा संग वैदिक रीति से विवाह करेंगे. शादी का निमंत्रण विशेष रहा क्योंकि इसके साथ वृंदावन धाम का प्रसाद भी भेजा गया.
विवाह समारोह शनिवार, 5 दिसंबर को जयपुर की दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित होगा. मंडप में पूरे वैदिक विधमान के साथ विवाह होगा. सात्विक वातावरण में स्वस्ति वाचन के साथ शुभारंभ होगा, जिसके बाद सभी अतिथियों के लिए सात्विक प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है.
पूरे आयोजन में प्याज-लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा, जिससे शुद्धता और आध्यात्मिकता का विशेष ध्यान रखा जा सके. मंडप में सबसे पहले महाराजा श्री अलबेली माधुरी शरण महाराज आकर वर-वधू को आशीर्वाद देंगे. इसके बाद भोग थाल लगाया जाएगा और प्रसाद वितरित होगा. शुभ मुहूर्त में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच वर-वधू वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिसमें देशभर के संत-महंत और प्रमुख अतिथि शामिल होंगे.
इंद्रेश की शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों का आगमन लगातार जारी है. प्रसिद्ध कथावाचक जय किशोरी और मशहूर सिंगर बी प्राक भी जयपुर पहुंच चुके हैं. सोशल मीडिया पर अपने प्रभावशाली प्रवचनों के चलते इंद्रेश युवा पीढ़ी में भी काफी लोकप्रिय हैं, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में उनके बारे में जानने की उत्सुकता जता रहे हैं.
क्यों खास है इंद्रेश उपाध्याय और जयपुर का रिश्ता?
अपनी कथाओं में इंद्रेश कई बार बताते हैं कि जयपुर उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद करीब है. वे इस शहर को ‘छोटा वृंदावन’ कहते हैं. उनका मानना है कि जयपुर की स्थापत्य कला, आस्था और परंपराएं वृंदावन से गहरा संबंध रखती हैं.
वृंदावन से यहां स्थापित श्रीकृष्ण के चार विग्रह-गोविंददेवजी, गोपीनाथजी, राधा दामोदरजी और राधा विनोदीलालजी जयपुर को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करते हैं. यही वजह है कि इंद्रेश उपाध्याय जयपुर को अपने दिल में अत्यंत पवित्र स्थान मानते हैं.
