जयपुर के सरस निकुंज पीठ में दिया गया कथावाचक इंद्रेश की शादी का न्यौता, देखें पहली तस्वीरें

Indresh Upadhyay Wedding Card Images Viral: इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा के विवाह के लिए एक अत्यंत विशेष और आध्यात्मिक महत्व वाला आमंत्रण पत्र तैयार कराया गया है, जिसने भक्तों और अनुयायियों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है. इस आमंत्रण पत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ वृंदावनधाम के कई प्रमुख मंदिरों का प्रसाद भी सम्मिलित किया गया है.

आमंत्रण के साथ भेजे गए प्रसाद में श्री राधारमण मंदिर से मिश्री-इलायची, तथा अन्य विख्यात मंदिरों से पवित्र लड्डू शामिल हैं. यह पहला अवसर है जब किसी विवाह के निमंत्रण में वृंदावनधाम के इतने प्रमुख मंदिरों का प्रसाद शामिल कर भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुभव देने का प्रयास किया गया हो. इससे निमंत्रण पत्र केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भक्ति और परंपरा का संगम बन चुका है.

इंद्रेश उपाध्याय की बारात शाही अंदाज में जयपुर पहुंचेगी और विवाह ताज आमेर में वैदिक रीति से आयोजित होगा. शादी में देशभर के संत-महंत, आध्यात्मिक गुरु, प्रमुख हस्तियाँ और बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि विवाह कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल और वैदिक परंपरा को विशेष महत्व दिया जाएगा.

वायरल तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि निमंत्रण पत्र न केवल कलात्मक रूप से भव्य है, बल्कि उसमें वृंदावन की आध्यात्मिक झलक भी शामिल है. हर पन्ने में राधा-कृष्ण की छवियां और ‘जय श्री राधे’ की थीम नजर आती है. इसके साथ सुंदर पैकेजिंग में भेजा गया वृंदावन का प्रसाद इस विवाह निमंत्रण को पूरी तरह अनोखा और यादगार बनाता है.

इंद्रेश उपाध्याय सोशल मीडिया पर अपने प्रवचनों के कारण बेहद लोकप्रिय हैं और युवा पीढ़ी में भी उनकी बड़ी फॉलोइंग है. ऐसे में उनके विवाह का निमंत्रण वायरल होना स्वाभाविक है.

सरस निकुंज पीठ के अलबेली माधुरी शरण महाराज को जब यह भव्य कार्ड पहुंचा, तो यहां मौजूद भक्तों और साधुओं ने भी इसकी सराहना की. कई भक्तों ने प्रसाद को आशीर्वाद मानकर ग्रहण किया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इंद्रेश-शिप्रा को शुभकामनाएँ दीं.

विवाह की रस्में 5 दिसंबर से शुरू होंगी और वैदिक थीम पर होने वाले सात फेरे देशभर के संतों की उपस्थिति में सम्पन्न होंगे.

