Indresh Upadhyay Wedding Guest List: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में कौन-कौन पहुंचेगा? देखें मेहमानों की पूरी VIP लिस्ट

Indresh Upadhyay Wedding: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जल्द ही विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. 5 दिसंबर को जयपुर स्थित फाइव-स्टार होटल ताज आमेर में उनका भव्य विवाह समारोह आयोजित होगा. इस शाही शादी के लिए फिल्म जगत, आध्यात्मिक क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को विशेष निमंत्रण भेजा गया है. ऐसे में जानना स्वाभाविक है कि इस हाई-प्रोफाइल विवाह में कौन-कौन से दिग्गज मेहमान शामिल हो सकते हैं.
 

Published: Dec 04, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 02:04 PM IST

Indresh Upadhyay Wedding: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जल्द ही विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. 5 दिसंबर को जयपुर स्थित फाइव-स्टार होटल ताज आमेर में उनका भव्य विवाह समारोह आयोजित होगा. इस शाही शादी के लिए फिल्म जगत, आध्यात्मिक क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को विशेष निमंत्रण भेजा गया है. ऐसे में जानना स्वाभाविक है कि इस हाई-प्रोफाइल विवाह में कौन-कौन से दिग्गज मेहमान शामिल हो सकते हैं.

कौन होंगे इंद्रेश उपाध्याय की शादी के खास मेहमान?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विवाह समारोह में आशीर्वाद देने के लिए कई नामी संत और आध्यात्मिक गुरुओं के पहुंचने की संभावना है.

जगतगुरु रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का नाम भी शामिल है.

इसके अलावा, बॉलीवुड के लोकप्रिय सिंगर बी प्राक भी इस शादी में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंच सकते हैं. साथ ही पुंडरीक गोस्वामी, गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी सहित कई संत-महंत और प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियां भी इस विवाह के साक्षी बनने की संभावना है.

विवाह से पहले की रस्में और तैयारियां

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात 3 दिसंबर को धूमधाम से रवाना हुई थी. इससे पहले वृंदावन स्थित रमणरेती आश्रम में हल्दी, संगीत और अन्य पारंपरिक रस्में बेहद भव्य माहौल में आयोजित की गईं.

आश्रम को खास सजावट से सुसज्जित किया गया था, जहां परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी भक्तजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे. पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर था.

कौन हैं दुल्हन शिप्रा शर्मा?

जानकारी के अनुसार, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली दुल्हन का नाम शिप्रा शर्मा है. शिप्रा मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, जबकि उनका परिवार फिलहाल अमृतसर (पंजाब) में रहता है. उनके पिता हरेंद्र शर्मा डीएसपी रह चुके हैं. परिवार की सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी काफी प्रतिष्ठित मानी जाती है.

