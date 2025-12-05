Indresh Upadhyay Wedding: आज अभिजीत बेला के शुभ मुहूर्त में परिणय सूत्र में बंधेंगे कथावाचक इंद्रेश महाराज, तैयारियां पूरी

Indresh Upadhyay Wedding: वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज अभिजीत बेला के शुभ मुहूर्त में परिणय सूत्र में बंधेंगे. राजधानी जयपुर के आमेर स्थित कुन्दन-वन विवाह स्थल पूरी तरह वैदिक रीति-परंपराओं के अनुरूप सजाया गया है. सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले इस विवाह समारोह में संत-समाज, रामानुज परंपरा से जुड़े महंत, प्रसिद्ध कथावाचक और धार्मिक जगत की प्रमुख विभूतियों की उपस्थिति रहेगी.

इस समारोह से जुड़ी पारिवारिक रस्में वृंदावन स्थित रमण-रेती आश्रम में पहले ही सम्पन्न हो चुकी हैं. आज आमेर में भात-मायरा की रस्म हुई. जिसमें दोनों परिवारों ने पारंपरिक वेशभूषा और रीति-अनुष्ठानों के साथ भाग लिया. विवाह से जुड़ा एक विशेष निमंत्रण पत्र भी तैयार करवाया गया है, जिसके साथ तिरुपति-बालाजी मंदिरों का प्रसाद भेजा गया. निमंत्रण के साथ मिश्री-इलायची, तुलसी-माला, धूप, चंदन आदि प्रसाद स्वरूप रखे गए हैं.

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी शिप्रा हरियाणा के यमुनानगर से संबंध रखती हैं. उनके पिता पुलिस विभाग में डीएसपी रह चुके हैं. वर्तमान में परिवार अमृतसर में निवासरत है. कल विवाह मंडप में स्वस्ति-वाचन के साथ वैदिक परंपरा में समारोह शुरू होगा. सबसे पहले सरस निकुंज के अलबेली माधुरी शरणजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

शादी में मेहमानों के लिये शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया गया है, जिसमें प्याज-लहसुन का पूर्णतः त्याग होगा. इस अवसर पर जिया-बैंड की पारंपरिक धुनों के बीच वेद-मंत्रों की स्वर लहरियां गूंजेंगी. समारोह में सिंगर बी-प्राक, कथावाचक जयाकिशोरी पहुंच चुके हैं.इसके साथ कई जानी-मानी विभूतियों के पहुंचने की संभावना है.

