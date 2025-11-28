AI का सबसे अनोखा उपयोग! राजस्थानी बुजुर्ग के अवतार में पढ़ाई करवाने लगा यह इन्फ्लूएंसर, Video वायरल

Rajasthani Viral Video: AI के आने के बाद कई क्षेत्रों में काम करने के तरीके तेजी से बदलने लगे हैं. जहां पहले किसी काम को पूरा करने में घंटों लग जाते थे, वहीं अब वही काम कुछ ही मिनटों में निपट जाता है. AI के फायदे और नुकसान को लेकर समाज में लगातार बहस जारी है. एक पक्ष का मानना है कि AI इंसानों की नौकरियां खतरे में डाल देगा, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

इन्हीं चर्चाओं के बीच एक युवा सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ने AI का एक अनोखा और बेहद उपयोगी प्रयोग करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह युवा इन्फ्लूएंसर हैं अजय कांवट, जो शिक्षा को सरल और रोचक बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं.

अजय कांवट ने राजस्थान के इतिहास, उसकी भौगोलिक विशेषताओं, संस्कृति और खान–पान को आधार बनाकर कई दिलचस्प AI जनरेटेड वीडियो तैयार किए हैं. उनका कहना है कि AI का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पढ़ाई के कठिन विषयों को आसान भाषा और आकर्षक विज़ुअल्स में समझाना है.

कांवट बताते हैं कि राजस्थान में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ऐसे में लंबे-लंबे पाठ याद रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. इसी जरूरत को समझते हुए उन्होंने AI की मदद से ऐसे वीडियो बनाए, जिनमें राजस्थानी परंपरागत पहनावे में एक बुजुर्ग व्यक्ति महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज जानकारी बड़े सरल तरीके से समझाता दिखाई देता है. ये वीडियो देखने में न केवल मजेदार होते हैं, बल्कि जानकारी भी तुरंत याद रह जाती है.

सोशल मीडिया पर कांवट के ये वीडियो काफी पसंद किए जा रहे हैं. दर्शक इसे पढ़ाई का नया और उपयोगी तरीका बता रहे हैं. अजय कांवट का मानना है कि अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, तो AI शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है.

यह वीडियो लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इसे 35 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

