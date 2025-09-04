परिवार को रेलवे स्टेशन पर लेने पहुंचा था दिव्यांग शख्स, होमगार्ड ने बरसा दिए डंडे, Video Viral

Jaipur Viral Video: राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर अमानवीय घटना का वीडियो वायरल हुआ. जयपुर होमगार्ड के एक जवान ने एक दिव्यांग व्यक्ति पर बिना किसी रोक-टोक के लाठीचार्ज किया. वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति पूरी तरह असहाय है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है.
Jaipur Viral Video: राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक दुखद घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि जयपुर होमगार्ड के एक जवान ने एक दिव्यांग व्यक्ति पर बिना किसी रोक-टोक के लाठीचार्ज किया. वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति पूरी तरह असहाय है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है.
घटना का वीडियो वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और मांग की है कि दोषी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए. मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा कि दिव्यांग के साथ इस तरह का व्यवहार कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना जिम्मेदारों अनुशासन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है. कई लोगों ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो असहाय के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है.
जयपुर पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है. संभावना है कि उच्च अधिकारियों द्वारा मामले की जांच जल्द ही शुरू कर दी जाएगी.
इस घटना ने एक बार फिर जिम्मेदारों और मानवाधिकार के बीच संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और चर्चा यह हो रही है कि प्रशिक्षण और संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
बता दें कि राजस्थान में रेलवे स्टेशन पर यात्री को छोड़ने या लेने आने के लिए भारतीय रेलवे के कोई विशेष नियम नहीं हैं. आपको रेलवे स्टेशन पर लागू सामान्य नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि गाड़ी की आवाजाही के दौरान ट्रेन में चढ़ने या उतरने से बचना और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहना आदि. इनके अलावा प्लेटफ़ॉर्म टिकट खरीदना जरूरी होता है.
इन बातों का रखें ध्यान
स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने या उतरने में मदद करते समय, सुनिश्चित करें कि ट्रेन पूरी तरह से रुक चुकी हो और कोई जल्दबाजी न हो.
यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ने या लेने के लिए ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है. समय से पहले पहुंचें.
किसी को भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की अनुमति न दें. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने पर जुर्माना लग सकता है.
प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और अन्य यात्रियों के लिए असुविधा पैदा न करें.
Note: यदि आपके पास कोई और विशिष्ट प्रश्न है, तो आप रेलवे अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं या रेलवे की वेबसाइट देख सकते हैं.
