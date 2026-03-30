Jaipur Society Accident: राजस्थान के जयपुर में हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहां एक रिहायशी अपार्टमेंट परिसर में लगा झूला अचानक टूट जाने से 12 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में झूले का पाइप बच्ची के सिर पर गिरने से उसका सिर फट गया. फिलहाल गंभीर हालत में बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

सीकर रोड स्थित सनसिटी इलाके के मैक्स हाइट अपार्टमेंट में रहने वाली विजय लक्ष्मी शर्मा ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. बताया गया कि रविवार शाम करीब 4 बजे उनकी भतीजी अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ उनके घर आई थी. इसी दौरान बच्ची ग्राउंड फ्लोर पर लगे झूले पर खेलने चली गई.

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झूला झूलते समय अचानक टूट गया, जिससे बच्ची दूर जा गिरी. इसी दौरान झूले का लोहे का पाइप भी टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के वक्त तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़े. झूले के नीचे दबी बच्ची को तुरंत बाहर निकाला गया. खून से लथपथ बच्ची को पड़ोसियों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया. परिजनों का आरोप है कि झूले और अन्य सुविधाओं के रखरखाव को लेकर कई बार सोसायटी प्रबंधन को शिकायत की गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. परिजनों का कहना है कि सोसायटी प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपार्टमेंट प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जा रही है.