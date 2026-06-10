/बीज निगम घोटाला : जब प्लॉट में फेंके नोटों के कट्टे, 2.45 करोड़ की हुई बरामदगी

Seed Corporation Scam : बीज निगम घोटाला में जब, श्रीगंगानगर जाने वाली बस में एक संदिग्ध युवक स्वतंत्र कुमार जांगिड़ को रोका गया. तो उसके पास एक स्टील रंग का बैग मिला, जिस पर किसी यात्री ने दावा नहीं किया. पूछताछ में युवक ने पहले बैग अपना होने से इनकार किया, लेकिन जांच में बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई.



बैंग में 500-500 रुपये के नोटों की 14 गड्डियां

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तलाशी के दौरान बैग में रखे कपड़ों के नीचे छिपाई गई 500-500 रुपये के नोटों की 14 गड्डियां बरामद हुईं, जिनकी कुल राशि 35 लाख रुपये निकली. इसके अलावा एक अन्य बैग से 20 गड्डियां और मिलीं, जिनमें 50 लाख रुपये थे. इस प्रकार बस से पकड़े गए युवक के कब्जे से कुल 85 लाख रुपये नकद बरामद हुए. पूछताछ में युवक ने अपना नाम स्वतंत्र कुमार जांगिड़ (21 वर्ष) निवासी श्रीगंगानगर बताया. उसने बताया कि वो बी.कॉम प्रथम वर्ष का छात्र है और ये राशि उसे जुगल किशोर के कहने पर जयपुर से श्रीगंगानगर पहुंचानी थी.

मोबाइल रिकॉर्डिंग और बातचीत से खुला नेटवर्क

एसीबी ने स्वतंत्र कुमार के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें जुगल किशोर, गणपत, किरण कापड़िया, सुनील सेतिया और सतपाल सहित कई लोगों के साथ बातचीत और वीडियो कॉल के रिकॉर्ड मिले. बातचीत में करोड़ों रुपये के लेन-देन, बीज रिलीज कराने, गुजरात भेजे गए माल, भुगतान, कमीशन और रिश्वत के वितरण की चर्चा सामने आई.

क्या है पूरा मामला ?

राजस्थान राज्य बीज निगम में बीज बिक्री, रिलीज कराने, भुगतान दिलाने और गुजरात से माल वापस नहीं भेजने के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली और रिश्वतखोरी के संगठित नेटवर्क का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भंडाफोड़ किया. एसीबी की तकनीकी शाखा को 6 जून 2026 को मिली एक गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में बीज निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और बिचौलियों के गठजोड़ का खुलासा हुआ है.



सूचना के अनुसार बीज निगम में किसानों और बीज व्यापारियों के काम कराने के बदले रिश्वत ली जा रही थी. शिकायत में बताया गया कि बीज निगम के निदेशक स्तर तक प्रभाव रखने वाले लोगों द्वारा विभिन्न बीज कंपनियों और व्यापारियों से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की जा रही थी. इसी सूचना के आधार पर एसीबी ने 7 जून 2026 को व्यापक सत्यापन और ट्रैप जैसी कार्रवाई शुरू की. दरअसल ,एसीबी के पास खबर थी की बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर के निर्देश पर लगभग 60 लाख रुपये श्री गणपत के जरिए मिले थे. इसी तरह करीब 1.20 करोड़ रुपये की अवैध रकम श्री किरण कापड़िया के जरिए बीज व्यापारियों से वसूली गई . बताया गया कि इस रकम को करीब 90 व्यापारियों में बांटा जाना था.

रिकार्डिंग में बोले आरोपी- माल गुजरात वापस नहीं जाना चाहिए

आपको बता दें कि जांच के दौरान सामने आया कि रिकॉर्डिंग में आरोपियों को ये कहते हुए सुना गया था कि माल गुजरात वापस नहीं जाना चाहिए. बीज निगम में फाइलें और रिलीज आदेश पैसे लेकर करवाए जा रहे हैं. विभिन्न व्यापारियों से रकम जमाकर अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है. करोड़ों रुपये के हिसाब-किताब और बंटवारे पर चर्चा होती थी और भुगतान अटकाने और करवाने के नाम पर रकम मांगी जा रही थी.

जुगल किशोर के घर पर छापा

स्वतंत्र कुमार से पूछताछ के बाद एसीबी टीम जयपुर में जुगल किशोर के किराए के मकान पहुंची. वहां जुगल किशोर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी और बेटियां मौजूद थीं. तलाशी के दौरान परिवार के सदस्यों ने नकदी प्लॉट में फेंकने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि नोटों से भरे प्लास्टिक के कट्टे खाली प्लॉट में फेंके गए, जिनमें से करीब 45 लाख रूपये बरामद हुए.

मकान और प्लॉट की तलाशी में कुल 1 करोड़ 47 लाख 4 हजार 810 रुपये नकद बरामद हुए. इसके अलावा जुगल किशोर के पास से 13 लाख 13 हजार रुपये और बरामद किए गए.

कुल बरामदगी 2.45 करोड़ रुपये से अधिक

एसीबी की कार्रवाई में

स्वतंत्र कुमार से 85 लाख रुपये

जुगल किशोर के घर एवं प्लॉट से 1,47,04,810 रुपये

अन्य बरामद राशि 13,13,000 रुपये

कुल 2 करोड़ 45 लाख 17 हजार 810 रुपये की राशि बरामद हुई।

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बीज निगम के अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका

जांच में सामने आया कि बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर, डिप्टी डायरेक्टर किरण कापड़िया, गणपत, सतपाल सिंह जांगिड़, सुनील सेतिया और स्वतंत्र कुमार जांगिड़ के बीच समन्वय स्थापित कर व्यापारियों से अवैध राशि वसूली जा रही थी.

एसीबी के अनुसार ये राशि बीज रिलीज, भुगतान जारी कराने, माल वापसी रोकने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के बदले ली जा रही थी.

छह आरोपी गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर एसीबी ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है:

जुगल किशोर विश्नोई (42 वर्ष) – निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम

किरण कापड़िया (50 वर्ष) – डिप्टी डायरेक्टर, राजस्थान राज्य बीज निगम

गणपत (38 वर्ष) – निवासी गोलावास, जिला बालोतरा

सतपाल सिंह जांगिड़ (41 वर्ष) – मैनेजर, पंजाब एग्रीकल्चर स्टोर, नागौर रोड, फलोदी

सुनील कुमार सेतिया (46 वर्ष) – निवासी मालवीय नगर, जयपुर

स्वतंत्र कुमार जांगिड़ (21 वर्ष) – निवासी श्रीगंगानगर

एसीबी अब बरामद मोबाइल डेटा, बैंक लेन-देन, बीज व्यापारियों से हुई वसूली और पूरे नेटवर्क की आर्थिक जांच कर रही है. जांच एजेंसी को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध वसूली लंबे समय से की जा रही थी और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है.