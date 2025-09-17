जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर शूट हुई इंस्टाग्राम रील, हत्यारोपी बोला- 'आग लगा देंगे पूरे कोटपूतली में'

Jaipur News: जयपुर सेंट्रल जेल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जेल में बंद हत्या के आरोपी निखिल और उसके साथियों का इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में निखिल अपने साथियों रवि, देशराज, प्रमोद, अंकित, राकेश, आकाश और मनीष के साथ नजर आ रहा है. वीडियो में आरोपी निखिल यह कहते हुए दिखाई देता है कि - देशराज कोटपूतली अपना भाई है. कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरे कोटपूतली शहर में. यह धमकी भरा बयान सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

चार वीडियो मिले मोबाइल से

जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए निखिल से एक मोबाइल बरामद किया है. इस मोबाइल से चार वीडियो मिले हैं, जो सभी अलग-अलग समय पर जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर शूट किए गए थे. यह साफ दर्शाता है कि आरोपी बंदी लंबे समय से जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था.

पुलिस जांच में जुटी

वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रहरी महेश कुमार ने लालकोठी थाने में मामला दर्ज कराया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित बंदियों से पूछताछ की जा रही है.

Jaipur News: राजधानी के करधनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोमवार सुबह महज गैस सिलेंडर बदलने की बात पर बेटे ने अपनी 51 साल की मां की डंडे और मुक्कों से इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उनकी मौके पर ही हालत बिगड़ गई. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है. घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा के अनुसार, यह घटना शेखावत मार्ग स्थित अरुण विहार की है. मृतका संतोष अपने पति लक्ष्मण सिंह, बेटे नवीन और दो बेटियों के साथ रहती थी. मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खेड़ी कुलवाना गांव निवासी लक्ष्मण सिंह सेना से करीब 10 साल पहले रिटायर हुए थे और उसके बाद परिवार के साथ जयपुर में बस गए थे.

घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुई. घर में सिलेंडर खत्म हो जाने पर मां-बेटे में कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर नवीन ने अपनी मां पर डंडे और मुक्कों से हमला कर दिया. हमले में संतोष के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और उनके कान से खून बहने लगा. पति और बेटियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन नवीन तब तक मारता रहा जब तक मां बेहोश नहीं हो गईं.

