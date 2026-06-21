/अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चलीं. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण सुहावना हो गया.

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में मेघगर्जना, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार अजमेर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं खुले इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.



जयपुर में कई इलाकों में बरसे मेघ

राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया. शहर के कई इलाकों में काले बादल छा गए और उसके बाद बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति भी देखने को मिली. हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली. पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया.



लोगों से सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि बिजली चमकने के समय खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें. किसानों और पशुपालकों को भी मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने भी संबंधित जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.



गर्मी से राहत, आगे भी बने रह सकते हैं ऐसे हालात

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. लगातार बदलते मौसम के बीच लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट और चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.

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