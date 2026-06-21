Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है. राजधानी जयपुर सहित 19 जिलों में बारिश, मेघगर्जना और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 21, 2026, 06:53 AM|Updated: Jun 21, 2026, 06:53 AM
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी
Image Credit: ai image

Jaipur Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चलीं. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण सुहावना हो गया.

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में मेघगर्जना, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source


इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना
मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार अजमेर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं खुले इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.


जयपुर में कई इलाकों में बरसे मेघ
राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया. शहर के कई इलाकों में काले बादल छा गए और उसके बाद बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति भी देखने को मिली. हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली. पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया.


लोगों से सतर्क रहने की अपील
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि बिजली चमकने के समय खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें. किसानों और पशुपालकों को भी मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने भी संबंधित जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.


गर्मी से राहत, आगे भी बने रह सकते हैं ऐसे हालात
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. लगातार बदलते मौसम के बीच लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट और चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

ट्रेंडिंग न्यूज़

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

इंटरनेट पर बवाल काट रहा राजस्थान का यह डांस वीडियो, नहीं हटेंगी नजरें

हनुमान सिंह राठौड़ बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किया मनोनयन

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

अलवर में मचा कोहराम! कठूमर सड़क हादसे में नाना-नवासे की मौत, रैणी में 7 साल के मासूम की हत्या

जयपुर में बाइक पर बैठी युवती से छेड़छाड़, वीडियो वायरल, देखें VIDEO

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

आखिर क्यों एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला गांव? देखें वीडियो-

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

Rajasthan News: अंता में जल जीवन मिशन की बड़ी चोरी का खुलासा, 30 लाख के पाइप गुरुग्राम से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

Dungarpur News: 60 घंटे बाद मौताणा पर हुआ समझौता, तीसरे दिन माइंस से उठाया गया शव

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

राज्यपाल के दौरे से पहले उजागर हुई NHAI और प्रशासन की लापरवाही, 5 साल से सर्विस लेन में भरा गंदा पानी

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

RE-NEET UG 2026 से पहले बड़ा अपडेट, पुराने एडमिट कार्ड पर NTA का अहम फैसला, परीक्षा से पहले जरूरी खबर, नहीं तो हो सकती है परेशानी

TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update
Jaipur Weather

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी
Rajasthan Weather
2
NEET UG Re-Exam
3
Rajasthan News
4
Rajasthan News
5
Jaipur News