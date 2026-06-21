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International Yoga Day 2026: जयपुर के जंतर-मंतर पर जुटेगा संसार, 18 देशों के स्टूडेंट्स एक साथ करेंगे योग

Jaipur Jantar Mantar: जयपुर के ऐतिहासिक जंतर-मंतर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन कल सुबह 6 बजे से होगा. कार्यक्रम में नेपाल, अमेरिका और फ्रांस समेत 18 देशों के 74 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भाग लेंगे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे. बड़ी संख्या में आमजन भी इस सामूहिक योग सत्र में शामिल होकर योग और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देंगे.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 21, 2026, 06:27 AM|Updated: Jun 21, 2026, 06:27 AM
International Yoga Day 2026: जयपुर के जंतर-मंतर पर जुटेगा संसार, 18 देशों के स्टूडेंट्स एक साथ करेंगे योग
Image Credit: ai image

International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर वैश्विक योग केंद्र के रूप में उभरने जा रही है. 21 जून को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में देश-विदेश के प्रतिभागियों की मौजूदगी इसे विशेष बनाएगी.

ऐतिहासिक जंतर-मंतर परिसर में सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले इस भव्य आयोजन में हजारों योग साधक एक साथ योगाभ्यास करेंगे. कार्यक्रम में आमजन के साथ-साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे.

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इस वर्ष के आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण 18 देशों से आए 74 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी होंगे, जो जयपुर के जंतर-मंतर पर एक साथ योग कर भारत की प्राचीन योग परंपरा का संदेश दुनिया तक पहुंचाएंगे. नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, थाईलैंड, श्रीलंका सहित कई देशों के छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होकर योग के प्रति अपनी आस्था और रुचि का प्रदर्शन करेंगे. विदेशी विद्यार्थियों की भागीदारी से यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करेगा और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी.

राज्य सरकार और आयुष विभाग की ओर से कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. आयोजन स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा सहायता और बैठने की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रशासन को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में नागरिक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देंगे.

योग दिवस के अवसर पर विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सामूहिक योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. आयोजन का उद्देश्य केवल योगाभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य" के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना भी है.

विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर-मंतर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और योग दिवस का वैश्विक महत्व इस आयोजन को और अधिक खास बना रहा है. जयपुर में होने वाला यह कार्यक्रम न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है, जहां भारतीय संस्कृति और योग की शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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