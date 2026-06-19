/21 जून को राजस्थान में योग का महाअभियान, 1200 जगहों पर एक साथ होंगे आयोजन, CM भजनलाल भी करेंगे योग

International Yoga Day 2026: इस बार राजस्थान में योग सिर्फ स्वास्थ्य का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी का बड़ा अभियान बनने जा रहा है. सरकार और बीजेपी संगठन जनता से जुड़ाव बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं. सरकारी कार्यक्रमों से अलग हटकर बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में 1200 से ज्यादा स्थानों पर 21 जून को योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी अलग-अलग स्थानों पर योग करेंगे. गांव से शहर तक समाज के हर वर्ग को योग से जोड़ने का लक्ष्य है.

योग जो कभी भारत की प्राचीन परंपरा माना जाता था. आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का मूल मंत्र बन चुका है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान बीजेपी इसे जनआंदोलन का रूप देने की तैयारी में जुट गई है. प्रदेश के 44 जिलों और 1169 मंडलों में एक साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सुबह 6 से 8 बजे तक होने वाले इन कार्यक्रमों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन ने विशेष रणनीति बनाई है. इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग कार्यक्रमों में शामिल होकर इसे अपनाएं.

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सिरोही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे योग

राजस्थान में विश्व योग दिवस पर प्रदेश स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सिरोही में होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा योग करेंगे. वहीं जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे. सभी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे. संगठन ने कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर लोगों को आमंत्रित करने और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

बीजेपी का दावा है कि इस बार केवल पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और समाज के हर वर्ग को योग कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए जिलों और मंडल स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए हैं, जहां योग प्रोटोकॉल, प्राणायाम और विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया जा रहा है. इस वर्ष योग दिवस की थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" है. इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही योग को वैश्विक पहचान मिली और आज दुनिया के अधिकांश देशों में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. पार्टी इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्वस्थ जीवनशैली के प्रचार का अवसर मान रही है. संगठन का कहना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा के संतुलन का विज्ञान भी है.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई बैठक